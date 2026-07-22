Котировки Brent превысили $95 за баррель

Стоимость нефти Brent впервые за полтора месяца поднялась выше $95 за баррель. Участники рынка допускают возвращение цен до $120 за баррель при дальнейшей эскалации конфликтов на Ближнем Востоке.

22 июля стоимость ближайшего контракта на поставку нефти Brent на бирже ICE — $95,44 за баррель, на 4,8% выше значений закрытия предыдущего дня и максимального значения с первой декады июня. Таким образом, цены вернулись к значениям, предшествовавшим объявлению президентом США Дональдом Трампом согласования меморандума между США и Ираном.

При этом в котировки нефти участники рынка закладывают очередное резкое сокращение судоходства через Ормузский пролив. По данным агентства Bloomberg, если в начале июля через пролив проходило в день 31–54 судна, в том числе 5–13 танкеров, то в последние дни общее число судов сократилось до 4–8, при этом движение танкеров вообще прекратилось.

Повышение цен на нефть оказало ограниченное влияние на российские рынки. Акции «Роснефти» и ЛУКОЙЛа поднимались в цене на 4–5%. Биржевой курс юаня, поднимавшийся в начале дня до 11,63 руб./CNY, к концу торгов опустился до 11,54 руб./CNY, ниже закрытия предыдущего дня.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нефть застряла в двух проливах».