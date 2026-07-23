Ladoga выпустит новую линейку джинов для «Алкотеки» и «Магнита»

Группа Ladoga в сотрудничестве с дистрибутором «Алтима» запустила линейку джинов Barrister South. Производство началось 14 июля. Первый тираж составит 30 тыс. бутылок, а до конца 2026 года планируется реализовать не менее 100 тыс. Первоначально джин будет продаваться в «Алкотеке» и «Магните».

Партнерство с ритейлерами объясняется желанием удержать позиции в рознице. Из-за общего снижения спроса на алкоголь сети сокращают представленность брендов, интерес именно к российскому джину в то же время растет из-за относительной дешевизны продукта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Напитки южности беспечной».