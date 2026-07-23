Ladoga выпустит новую линейку джинов для «Алкотеки» и «Магнита»
Группа Ladoga в сотрудничестве с дистрибутором «Алтима» запустила линейку джинов Barrister South. Производство началось 14 июля. Первый тираж составит 30 тыс. бутылок, а до конца 2026 года планируется реализовать не менее 100 тыс. Первоначально джин будет продаваться в «Алкотеке» и «Магните».
Партнерство с ритейлерами объясняется желанием удержать позиции в рознице. Из-за общего снижения спроса на алкоголь сети сокращают представленность брендов, интерес именно к российскому джину в то же время растет из-за относительной дешевизны продукта.
Подробнее — в материале «Ъ» «Напитки южности беспечной».
В России на алкогольном рынке в целом в начале 2025 года наблюдалось падение спроса на крепкий алкоголь, но джин, наряду с ромом и виски, показывает рост. Это объясняется активностью дистрибьюторов и производителей, выпускающих новые продукты в этих категориях. В частности, Ladoga расширяет свою линейку джина Barrister и готовится к запуску новых напитков, включая ром и бурбон, на своих мощностях, часть из которых имеет годовую производительность 80 млн литров алкогольной продукции.
Рост продаж джина происходит за счет локализации производства, которая делает его более доступным. По оценкам «Татспиртпрома», уже более 90% джина на российском рынке производится внутри страны. Это связано с тем, что потребителям стало дешевле покупать джин и разбавлять его тоником самостоятельно, особенно после повышения акцизов на слабоалкогольную продукцию в мае 2024 года, что привело к существенному сокращению ее производства.