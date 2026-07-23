Напитки южности беспечной

Группа Ladoga выпустит новую линейку джинов Barrister South для сетей «Алкотека» и «Магнит» (MOEX: MGNT). Партнерство с ритейлерами объясняется желанием удержать позиции в рознице. Из-за общего снижения спроса на алкоголь сети сокращают представленность брендов, интерес именно к российскому джину в то же время растет из-за относительной дешевизны продукта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин / Коммерсантъ Фото: Никита Юдин / Коммерсантъ

Группа Ladoga в сотрудничестве с дистрибутором «Алтима» запустила линейку джинов Barrister South. Производство началось 14 июля. Первый тираж составит 30 тыс. бутылок, а до конца 2026 года планируется реализовать не менее 100 тыс. Первоначально джин будет продаваться в «Алкотеке» и «Магните».

Ladoga — основанный в 1995 году в Санкт-Петербурге производитель и дистрибутор алкоголя. Собственником бизнеса считается Вениамин Грабар. В портфеле более 350 брендов спиртного, включая водку «Царская» и виски Fowler’s. Группа импортирует около 1,8 тыс. товарных позиций, в том числе французский коньяк Roullet. Согласно СПАРК, выручка ООО «Группа Ладога» в 2025 году увеличилась на 4,22%, до 20,84 млрд руб., чистая прибыль — на 14%, до 392,29 млн руб.

«Алтима» принадлежит Мамикону Сейраняну. Она занимается поставками крепкого алкоголя и вина. Согласно СПАРК, выручка ООО «Алтима» в 2025 году составила 12,11 млрд руб., прибавив 1,57% год к году, чистая прибыль выросла на 4,34%, до 56,3 млн руб. Подконтрольная ей «Алкотека» работает с 2012 года и объединяет более 500 магазинов в Москве, Воронеже, Туле, Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму.

«Алкотека» и «Магнит» занимают сильные позиции на юге России, говорит президент Ladoga Вениамин Грабар. Эксперт алкогольного рынка Сергей Гладыщук поясняет, что эксклюзивное сотрудничество с ритейлерами для производителей алкоголя — один из способов обеспечить сбыт и загрузить мощности. Сейчас из-за сокращения продаж и снижения ассортимента на полке конкуренция в отрасли усиливается. В мае практически все крупные производители спиртного столкнулись с падением от 1,2% до 22% (см. “Ъ” от 29 июня).

Эксклюзивные партнерства становятся способом сохранить присутствие брендов в ритейле, констатирует господин Гладыщук.

Ритейлеры в рамках подобных соглашений обычно поддерживают продукцию на полке. Уникальный ассортимент, по словам эксперта, дает им в глазах потребителя преимущество перед другими сетями. Сергей Гладыщук отмечает, что заключать партнерства в текущих условиях производители алкоголя соглашаются и с относительно небольшими сетями.

Barrister — самая популярная в России марка джина. В январе—июне на нее пришлось 48,2% натуральных продаж в категории, следует из данных A.list. Но Ladoga, по словам президента гильдии «Алкопро» Андрея Московского, все же сталкивается с серьезной конкуренцией. В категории много игроков из-за относительной технологической простоты производства джина, поясняет он.

Джин — одна из самых растущих категорий спиртного. Согласно A.list, в январе—июне его продажи увеличились на 13,3%, до 1,18 млн декалитров (дал). Реализация всего алкоголя в целом, по данным Росалкогольтабакконтроля, сократилась на 0,2%, до 438,7 млн дал. Драйвером спроса на джин господин Московский считает развитие коктейльного сегмента и относительно невысокую стоимость продукта. Одновременно, в отличие, например, от российского виски, у российского джина нет «флера грубой имитации» зарубежных брендов, что также способствует росту спроса, рассуждает эксперт.

Владимир Комаров