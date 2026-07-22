Стоимость перевозки нефти из Новороссийска выросла на 10–14%

Ставки фрахта танкеров в Черном море резко выросли в условиях повышения рисков, следует из данных агентства Platts (входит в S&P Global). По данным аналитиков, перевозка танкером Suezmax 140 тыс. тонн российской нефти из Новороссийска на западное побережье Индии подорожала на 14,6%, до $78,6 за тонну. Стоимость аренды Suezmax для экспорта 135 тыс. тонн нефти с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске в Средиземное море выросла на 10,4%, до $35,2 за тонну.

Как отмечают аналитики со ссылкой на европейских брокеров, владельцы танкеров повышают надбавки за риск к фрахтовым ставкам в Черном море. По оценке Platts, дополнительная надбавка за военный риск при транспортировке нефти выросла с 16 по 20 июля на 5%, до $2,1 за баррель. Согласно данным ЦЦИ, рост страховых премий за неделю до 20 июля также привел к подорожанию фрахта танкерами Suezmax из Новороссийска в Северный Китай — на 4,1%, до $12,6 за баррель.

Источники “Ъ”, знакомые с ситуацией, говорят, что проблема не столько в росте стоимости фрахта, сколько в том, что судовладельцы вообще могут отказываться ставить суда на загрузку в российских черноморских портах.

Подробнее — в материале «Ъ» «У страха ставки велики».