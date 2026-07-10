Невосполнимые мандаты

Центризбирком (ЦИК) РФ продолжает заверять списки кандидатов на выборы в Государственную думу. На заседании 10 июля стало известно о первых отозванных претендентах по одномандатным округам: «Единая Россия» сняла с гонки шедшего по Московскому округу в Татарстане коммерческого управленца Алексея Грушина, а «Новые люди» — выдвигавшегося по Рязанскому округу политтехнолога Сергея Толмачева. Кроме того, после внесения в реестр иностранных агентов потерял право избираться политик Борис Надеждин, который баллотировался самовыдвиженцем по Мытищинскому округу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Списки партии власти были заверены комиссией без замечаний. По словам члена ЦИКа Людмилы Маркиной, в выборах примет участие 390 кандидатов по списку и 224 — по округам, то есть на одного «мажоритарщика» меньше, чем выдвинуто (в этом году единороссы впервые «закрыли» все округа). Как пояснила госпожа Маркина, 7 июля в комиссию поступило решение президиума Генерального совета ЕР об отзыве Алексея Грушина — замгендиректора АО «Химград», который был выдвинут кандидатом по Московскому округу в Татарстане.

В пресс-службе ЕР отзыв господина Грушина назвали «техническим»: кандидат «просто не принес документы».

Источники “Ъ”, знакомые ситуацией, говорят, что этот округ может относиться к числу так называемых согласованных — где партия власти готова уступить мандат оппозиции (ранее “Ъ” насчитал более десятка таких территорий).

Вероятным претендентом на мандат здесь является координатор республиканского отделения ЛДПР, депутат Государственного совета (парламента) Татарстана Руслан Юсупов. В 2025 году он баллотировался на пост главы Татарстана и набрал 4,2% голосов.

Вторым одномандатником, отозванным с выборов, оказался политтехнолог Сергей Толмачев, баллотировавшийся от «Новых людей». В партии сообщили “Ъ”, что такое решение господин Толмачев принял по собственному желанию. В Рязанском округе, за который он собирался бороться, переизбирается первый зампред думского комитета по обороне, Герой России Андрей Красов. На праймериз господин Красов уступил участнику спецоперации Сергею Боярскому, однако впоследствии ветеран объявил, что многое «переосмыслил», и снялся с гонки. Сергей Толмачев сказал “Ъ”, что у него будут «другие, более важные задачи».

Наконец, вечером Минюст внес в реестр иностранных агентов экс-депутата третьего созыва Госдумы от «Союза правых сил» Бориса Надеждина, который баллотировался в порядке самовыдвижения в Мытищинском округе.

Согласно поправкам к избирательному законодательству, принятым в 2024 году, иноагентам запрещено участвовать в выборах всех уровней. К моменту передачи документов, необходимых для регистрации, господин Надеждин должен прекратить статус иностранного агента. В противном случае даже успешный сбор подписей, который ему, как самовыдвиженцу, необходимо осуществить, не даст права участвовать в выборах.

Помимо одномандатников, на этапе заверения некоторые партии лишились и «списочников». 10 июля в ЦИКе объявили об отзыве «Новыми людьми» Виталия Ковалева, выдвигавшегося на последнем, восьмом месте в региональной группе по Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областям. А «Яблоко» отозвало Владимира Болдырева, который шел шестым в волгоградской региональной группе.

Степан Мельчаков, Андрей Прах