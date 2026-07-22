Госдума разрешила заключать армейские контракты еще по десятку уголовных статей

Составлено ИИ-Ассистентъ

Практика привлечения осужденных к военной службе имеет давнюю историю в России, хотя ее целесообразность неоднократно оспаривалась. Император Александр I в 1823 году запретил принудительную отправку преступников в солдаты, однако взгляды на этот вопрос менялись в зависимости от потребности в пополнении армейских рядов. Например, в Первую мировую войну Николай II разрешил освобождать из военных тюрем подследственных и заключенных (за исключением обвинявшихся в самых тяжких преступлениях) для службы в армии.

В период СВО в России был принят закон, разрешающий заключать контракты с Минобороны гражданам с судимостью (исключая тяжкие преступления), а также ограниченно годным к службе. Эти поправки предусматривают возможность освобождения от уголовной ответственности для тех, кто заключил контракт, с приостановкой уголовного преследования на стадии следствия или судебного производства. Полное освобождение от ответственности происходит в случае награждения госнаградой или увольнения с военной службы по возрасту, состоянию здоровья либо в связи с окончанием военного времени.

Законодательные инициативы, регламентирующие участие осужденных и подследственных в СВО, вызвали дискуссии в Госдуме, в частности, относительно списка преступлений, за которые нельзя «смыть вину кровью». Несмотря на предложения о расширении или сужении этого списка, некоторые составы, такие как бандитизм и организация преступного сообщества, были добавлены в перечень «запретных». Кроме того, рассматриваются ужесточения наказания для дезертиров и самовольщиков из числа осужденных, отправившихся на передовую.

Аналогичная практика привлечения осужденных к участию в боевых действиях имеет место и в Украине. Так, в ВСУ вступило более 2750 осужденных, участвующих в штурмовых действиях. В Украине также действует закон о мобилизации отдельных категорий заключенных, за исключением приговоренных за особо тяжкие преступления, преступления против национальной безопасности, терроризм, а также преступления против половой свободы и неприкосновенности.