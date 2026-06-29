В мае у семи из десяти крупнейших производителей спиртного в России снизились продажи, глубина падения сильно различается от компании к компании, максимально составив 22%. Общее падение продаж спиртных напитков превысило 3%, новым явлением на рынке стало то, что спад затронул его крупнейших игроков. В качестве причин в компаниях указывают на рост цен, снижением потребительской активности в целом и короткие майские праздники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По итогу мая у семи из десяти крупнейших российских производителей крепких спиртных напитков сократились продажи, падение составило от 1,2 до 22% в зависимости от предприятия. Это следует из имеющихся в распоряжении “Ъ” данных участников алкогольного рынка.

Ранее даже на фоне общего снижения продаж алкоголя крупнейшим компаниям удавалось наращивать свою долю (см. “Ъ” от 25 декабря 2025 года). Однако сейчас тренд переменился.

Согласно данным участников рынка, самое выраженное снижение спроса отмечается у «Башспирта» — в мае реализация его продукции снизилась на 22%, до 307,33 тыс. дал, у Алкогольной сибирской группы (АСГ) — на 13,7%, до 785,13 тыс. дал, Stellar Group — на 11,1%, до 336,19 тыс. дал (подробнее см. таблицу). Рост реализации крепкого спиртного отмечается только у «Татспиртпрома» — на 17,3% год к году, до 1,18 млн дал, у группы Ladoga — на 5,9%, до 571,6 тыс. дал, и Novabev Group — на 1,2%, до 1,13 млн дал. Всего в мае было продано около 10,49 млн дал спиртных напитков, что на 3,2% меньше год к году.

Топ-10 компаний по реализации крепких алкогольных напитков в мае 2026 года Выйти из полноэкранного режима Компания Бренды Реализовано (тыс. дал) Динамика год к году (%) «Татспиртпром» Tundra, Royal Raven, Bugulma 1183 17,3 Novabev Group Beluga, Fox & Dogs, «Архангельская» 1132 1,2 Алкогольная сибирская группа Harat’s, «Пять озер», «Хаски» 785 –13,7 Группа Ladoga Fowler’s, «Царская», «Крутояр» 571 5,9 ГК «Руст» «Русский стандарт», «Зеленая марка», «Талка» 495 –4,5 «Объединенные пензенские водочные заводы» Golden Joker, «Золотой петушок», «Русские перцы» 422 –3,7 «Эльбрус Спиритс» Finsky Ice 409 –1,2 ЛВЗ «Саранский» Kemlya, Polba, «Спельта» 365 –7,4 Stellar Group Old Barrel, Steersman, «Веда» 336 –11,1 «Башспирт» Fenomen, «Дикий мед», «Навигация» 307 –22 Всего: 10496 3,2 Открыть в новом окне Источник: данные участников алкогольного рынка.

Вице-президент компании DIST Spirits Алевтина Хасанова считает май провальным в плане продаж спиртного, переломившим положительную динамику начала года. Она называет это тревожным для производителей сигналом. Коммерческий директор Stellar Group Александр Гревцов говорит, что основной провал в прошлом месяце пришелся на майские праздники. В АСГ негативную динамику связывают с календарным фактором: в мае 2025 года выходных и праздничных дней было больше. В компании не рассматривают этот провал как системную проблему. Алевтина Хасанова считает, что продажи спиртного упали в том числе из-за экономии потребителей. По ее оценке, средние цены на водку в рознице с начала года выросли на 10–17%, и к маю это удорожание полностью транслировалось на полки, что вызвало «ценовой шок».

Господин Гревцов говорит, что среди всех каналов реализации спиртного достаточно заметно просел именно HoReCa (ресторанно-гостиничный бизнес).

Эксперт связывает это в первую очередь с тем, что крупные торговые сети открывают в своих магазинах кофейни без алкоголя. По его мнению, существенная часть клиентов ресторанов перетекает в заведения при крупном традиционном ритейле. В АСГ также среди причины выделяют продолжающийся рост цен на алкоголь из-за повышения акцизов и себестоимости производства.

«Пока довольно трудно отследить покупательское настроение»,— говорит президент компании Ladoga Вениамин Грабар. По его мнению, отдельным игрокам удается удерживать положительную динамику продаж за счет сдержанного подхода к ценообразованию и марже.

Для производителей, теряющих объемы реализации, основными рисками становятся сокращение выручки при сохранении высоких постоянных затрат, а также усиление давления со стороны розничных сетей, констатирует Алевтина Хасанова.

В АСГ не ожидают дальнейшего обвала рынка алкоголя и не видят предпосылок возврата к объемам 2024 года, прогнозируя сохранение продаж на уровне прошлого года. Александр Гревцов считает, что спад продаж сохранится до конца года.

Владимир Комаров