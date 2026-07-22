Признанная иноагентом ЛПР приостановила работу

Составлено ИИ-Ассистентъ

Закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, на основании которого Либертарианская партия России (признана иноагентом) признана иноагентом, объединяет все ранее действовавшие нормативные акты об иностранных агентах. Он предусматривает объединение всех реестров иноагентов в один. Согласно этому закону, политические партии, зарегистрированные в установленном порядке, не могут быть признаны иностранными агентами.

В соответствии с законодательством, признание организации иностранным агентом влечет за собой ряд обязательств и ограничений. Им требуется сообщать о своем статусе при осуществлении деятельности, маркировать все производимые материалы, а также предоставлять отчеты о своей работе, за невыполнение которых предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. В Госдуму был внесен законопроект, полностью запрещающий иноагентам, включая физических лиц, заниматься просветительской деятельностью, а организациям с таким статусом — образовательной работой. Для физических лиц-иноагентов запрет на педагогическую деятельность действует только в государственных и муниципальных образовательных организациях.

Данный закон также устанавливает прямой запрет на включение некоммерческих организаций с таким статусом в реестр социально ориентированных организаций и на получение ими поддержки от муниципалитетов. Кроме того, законом запрещается реклама у иноагентов, а также реклама их самих. Ранее другие организации, такие как «Совет матерей и жен» (признан иноагентом) и издание «Ярновости», также прекращали свою деятельность после присвоения аналогичного статуса.

Политики, получившие статус иностранного агента, также сталкиваются с ограничениями. Например, им запрещено преподавать в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, производить информационную продукцию для несовершеннолетних, быть организаторами публичных мероприятий или заключать сделки с партиями. Федеральный закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» предусматривает, что иноагент не имеет права участвовать в деятельности комиссий, комитетов и других органов, образованных публичной властью. Также было принято решение о том, что статус иностранного агента может быть основанием для досрочного прекращения полномочий в органах публичной власти.