Минюст признал иноагентом Либертарианскую партию России

Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов Либертарианскую партию России (председатель Марина Мацапулина). Также иноагентами объявлены писатель Дмитрий Петров, журналист Александр Поливанов и проект «Четвертый сектор». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Председатель Либертарианской партии России (объявлена иноагентом) Марина Мацапулина Фото: Коммерсантъ / Иван Петров Журналист Александр Поливанов (иноагент) Фото: @verygoodsir (иноагент) Писатель Дмитрий Петров (иноагент) Фото: @writer_petrov (иноагент) Следующая фотография 1 / 3 Председатель Либертарианской партии России (объявлена иноагентом) Марина Мацапулина Фото: Коммерсантъ / Иван Петров Журналист Александр Поливанов (иноагент) Фото: @verygoodsir (иноагент) Писатель Дмитрий Петров (иноагент) Фото: @writer_petrov (иноагент)

По версии Минюста, все внесенные в список лица распространяли фейки о решениях российских властей и материалы иноагентов. Дмитрий Петров и Александр Поливанов (иноагенты) проживают за пределами России. Либертарианская партия (иноагент) распространяла недостоверные сведения об избирательной системе России и выступала против специальной военной операции на Украине, считает ведомство.

Незарегистрированная Либертарианская партия (иноагент) была основана в апреле 2008 года активистами из нескольких российских регионов, прежде всего Санкт-Петербурга. Партия подавала заявления на регистрацию, но так и не получила официальный статус. В 2020 году партия раскололась на две независимые друг от друга организации с одинаковым названием и символикой. Одной руководил Михаил Светов (иноагент), другой — Сергей Бойко. Сейчас председателем одной из партий выступает Марина Мацапулина, другой — Сергей Карнавский.

Александр Поливанов (иноагент) — директор медиапроекта «ОВД-Инфо» (признан в России иноагентом и экстремистской организацией). Сам проект признали иноагентом в сентябре 2021 года. Летом 2023 года он объявил о блокировке всех своих сайтов. Роскомнадзор сообщил, что сайты были заблокированы по требованию Минюста.

Проект «Четвертый сектор» (иноагент) — объединение журналистов-фрилансеров. В 2021 году Минюст признал иноагентом пермскую региональную общественную организацию поддержки и развития медиапроектов «Четвертый сектор».