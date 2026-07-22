«Выжигатель» предъявил обвинение

В Москве в суд поступило уголовное дело бизнесмена Андрея Руля, одного из ключевых фигурантов дела о махинациях при поставке в Росгвардию комплексов обнаружения и подавления БПЛА «Выжигатель». Закупленное на 1 млрд руб. вооружение оказалось, по версии следствия, непригодным для использования. Отвечавший за контракты экс-начальник департамента Росгвардии Константин Рябых уже осужден. Техническому директору компании-поставщика «Оружейная палата» Андрею Рулю вменяют в вину контрабанду военной техники и мошенничество. Вину он категорически отрицает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Руль в СИЗО (январь 2026 года)

Фото: @ParovarAnonsy Андрей Руль в СИЗО (январь 2026 года)

Фото: @ParovarAnonsy

Уголовное дело технического директора ООО «Оружейная палата» Андрея Руля повторно поступило в Лефортовский райсуд столицы 13 июля, но заседание пока не назначено.

Фигурант обвиняется в контрабанде военной техники по предварительному сговору группой лиц (п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ), девяти эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), отмывании добытых преступным путем денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере (ч. 2 ст. 194 УК РФ).

Процесс должен был начаться еще в апреле этого года, но на первом же заседании судья Сергей Рябцев принял решение передать уголовное дело в Мещанский райсуд по подсудности, посчитав, что именно на относящейся к нему территории осуществляла свою деятельность «Оружейная палата» и там была совершена большая часть преступлений.

Адвокаты господина Руля обжаловали данное решение, посчитав, что «передача дела по подсудности приведет к затягиванию процесса и нарушению права на разумные сроки рассмотрения дела». Они также напомнили, что их подзащитный уже почти два года находится в СИЗО, где нарушений не допускал, характеризуется положительно, ранее участвовал в СВО, а кроме того, имеет на иждивении четверых детей, из которых трое малолетние.

В итоге Мосгорсуд посчитал, что дело передано в другой суд необоснованно, поскольку государственные контракты с ООО, где работал Андрей Руль, подписывались все же на подсудной Лефортовскому суду территории. Заодно апелляционная инстанция продлила арест обвиняемого, а также его имущества — земельного участка в Подмосковье (30 соток), жилого дома (1555 кв. м), дома охраны с гаражом (230 кв. м) и нескольких иномарок.

Уголовное дело в отношении одного из руководителей «Оружейной палаты» было возбуждено 26 августа 2024 года управлением на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. Тогда же Андрей Руль был заключен под стражу.

Сначала Рулю инкриминировали лишь незаконную поставку из Китая антидроновых ружей.

Техдиректор утверждал, что «поставленные комплексы по борьбе с БПЛА не являются вооружением и свободно продаются», поэтому отсутствует даже само событие преступления. А его адвокаты предоставляли в подтверждение соответствующие ответы из Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Однако вскоре дело приобрело гораздо больший размах. В 2021 году «Оружейная палата» сообщила о наличии комплекса обнаружения и подавления БПЛА «Выжигатель». Им заинтересовалась Росгвардия и закупила вооружение сразу более чем на 1 млрд руб. Тогда отмечалась мобильность устройства, которое могло использоваться как на стационарных постах, так и при проведении разведывательно-поисковых мероприятий.

Но в феврале прошлого года Главное военное следственное управление Следственного комитета России (ГВСУ СКР) сообщило об аресте экс-руководителя департамента техники и научно-исследовательской деятельности Росгвардии генерал-майора Константина Рябых. Именно он в 2023 году отвечал за закупки «Выжигателя» у «Оружейной палаты».

Как посчитало следствие, военный получил откаты на 17 млн руб., которые передал ему учредитель компании Георгий Стрелов (проходит по делу свидетелем). «Условия контрактов выполнены не были, чем Росгвардии причинен ущерб в особо крупном размере»,— заявляли представители ГВСУ СКР.

По данным следствия, антидроновые комплексы оказались непригодными — якобы они просто остались на складах. Генерал Рябых в суде свою вину категорически отрицал, заявляя, что процесс подбора оборудования шел на протяжении полугода и на конкурсной основе была выбрана именно «Оружейная палата», поскольку ее оборудование «показало себя отлично». Он настаивал, что стал жертвой оговора со стороны Георгия Стрелова, который заявил в правоохранительные органы о взятке спустя полтора года после ее якобы передачи. А 17 млн руб., как уверял росгвардеец, Георгий Стрелов взял в долг у Андрея Руля и просто не хотел их возвращать, «списав» деньги на передачу генералу.

Отметим, что господин Руль на предварительном следствии сначала поддерживал версию обвинения, но в ходе процесса неожиданно полностью согласился с Константином Рябых, заявив, что прежние показания были получены под давлением, а деньги он давал в долг компании и ни о каких взятках не знает.

Впрочем, военный суд признал господина Рябых виновным, приговорил его к 12 годам колонии строгого режима и лишил звания. Как сообщил “Ъ” адвокат Владимир Евсеев, его подзащитный подал жалобу на приговор и оптимизма не теряет: «Он настоящий боевой, а не паркетный генерал и намерен до конца отстаивать свое честное имя».

Оперативно получить комментарий адвокатов Андрея Руля “Ъ” не удалось.

Сергей Сергеев