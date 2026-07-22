Беглов представил нового генерального директора «Ленфильма»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 22 июля посетил киностудию «Ленфильм» и представил коллективу нового генерального директора Дмитрия Давиденко. Глава города заявил, что киностудия должна вернуть себе статус одной из ведущих площадок отечественного кинематографа, сообщили в Смольном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Давиденко сообщил, что уже 27 августа «Ленфильм» планирует провести собственный кинофестиваль

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Дмитрий Давиденко сообщил, что уже 27 августа «Ленфильм» планирует провести собственный кинофестиваль

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

По словам господина Беглова, сейчас в работе у «Ленфильма» находятся 15 проектов, а в дальнейшем их число планируется увеличить. Предыдущий генеральный директор Надежда Андрющенко продолжит работу на студии в должности советника и возглавит продюсерский центр.

Дмитрий Давиденко сообщил, что уже 27 августа, в День российского кино, «Ленфильм» планирует провести собственный кинофестиваль. Кроме того, совет директоров киностудии принял решение увеличить уставный капитал за счет дополнительного выпуска акций, что позволит направить средства на погашение задолженности предприятия.

Карина Дроздецкая