Пожар на складе Wildberries в Ставропольском крае локализовали

Спасатели локализовали пожар на территории логистического комплекса Wildberries в Невинномысске Ставропольского края. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. Возгорание началось после удара беспилотников ВСУ по складу в ночь на 22 июля.

«Пожарные продолжают работу по его полной ликвидации»,— указано в сообщении господина Владимирова в Telegram-канале.

При ударе по складу пострадали пять человек. Одного из них госпитализировали. В Невинномысске ввели режим ЧС локального уровня. В тот же день ВСУ атаковали склад Wildberries в Краснодаре. Погиб один человек, пострадали еще девять. СКР возбудил дело о теракте. 18 июля беспилотники ударили по комплексам маркетплейса в подмосковной Электростали и тамбовском Котовске.

Подробнее об атаках на склады Wildberries — в материале «Ъ» «Ягодный террор».