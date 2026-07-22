США обсудят с Китаем риски ИИ

США и Китай проведут первые при президенте Дональде Трампе межведомственные консультации по вопросам безопасности искусственного интеллекта (ИИ). По данным американских СМИ, переговоры пройдут в сентябре и будут нацелены на выработку общих подходов к рискам, связанным с наиболее передовыми моделями ИИ. Параллельно

Пекин стремится закрепить за собой возможность влиять на выработку правил глобального управления ИИ: на днях председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта (WAICO). В число ее учредителей вошла и Россия.

О планах США и Китая провести в сентябре консультации высокого уровня по ИИ со ссылкой на информированные источники сообщило Reuters. По данным агентства, переговоры должны пройти до запланированного на 24 сентября визита Си Цзиньпина в США, но точная дата и место их проведения еще не определены. С американской стороны делегацию, как сообщается, возглавит министр финансов Скотт Бессент.

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