Tasnim: Иран пообещал симметричный ответ в случае ударов США по мостам

Иранские военные готовы нанести симметричный удар по американской инфраструктуре на Ближнем Востоке, если США решатся атаковать мосты или электростанции на территории исламской республики. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.

Поводом стали новые угрозы со стороны президента США Дональда Трампа. Он заявил, что в случае атак Корпуса стражей исламской революции на суда в Ормузском проливе США будут уничтожать иранские мосты и электростанции, включая объекты в районе Тегерана.

Дональд Трамп уже прежде предупреждал, что подобные удары могут последовать, если Тегеран не пойдет на переговоры. Конфликт между сторонами продолжается с 8 июля, а за последние сутки обе страны вновь отчитались о взаимных атаках.

США заявили об ударах по территории Ирана, а КСИР — о поражении объектов, связанных с американским командным пунктом сухопутных войск в Катаре. Иран также сообщил о повреждениях на острове Ларк в Ормузском проливе.