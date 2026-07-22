Tasnim: Иран пообещал симметричный ответ в случае ударов США по мостам
Иранские военные готовы нанести симметричный удар по американской инфраструктуре на Ближнем Востоке, если США решатся атаковать мосты или электростанции на территории исламской республики. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.
Поводом стали новые угрозы со стороны президента США Дональда Трампа. Он заявил, что в случае атак Корпуса стражей исламской революции на суда в Ормузском проливе США будут уничтожать иранские мосты и электростанции, включая объекты в районе Тегерана.
Дональд Трамп уже прежде предупреждал, что подобные удары могут последовать, если Тегеран не пойдет на переговоры. Конфликт между сторонами продолжается с 8 июля, а за последние сутки обе страны вновь отчитались о взаимных атаках.
США заявили об ударах по территории Ирана, а КСИР — о поражении объектов, связанных с американским командным пунктом сухопутных войск в Катаре. Иран также сообщил о повреждениях на острове Ларк в Ормузском проливе.
Конфликт между США и Ираном начался в феврале 2026 года с совместных ударов США и Израиля по иранским ядерным и оборонным объектам, которые привели к эскалации насилия и дестабилизации региона. Эти удары были направлены на смену режима в Исламской Республике, однако впоследствии Вашингтон сделал ставку на переговоры. В результате атак погибли высокопоставленные иранские чиновники, включая аятоллу Али Хаменеи, иранских переговорщиков попытались ликвидировать, что усилило опасения США и стран Ближнего Востока по поводу появления ещё более жёсткого руководства в Иране.
В июне 2025 года Дональд Трамп угрожал новыми ударами по Ирану, если страна начнет восстанавливать ядерную программу, уничтоженную после 12-дневной военной операции. Он также заявлял о возможных ударах по иранским мостам и электростанциям, включая объекты в районе Тегерана, если Тегеран не пойдет на переговоры или КСИР атакует суда в Ормузском проливе. США также рассматривали возможность удара по иранскому ядерному объекту Фордо, который является вторым по значимости заводом по обогащению урана после Натанза.
Обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке, включая обмен ударами между Израилем и Ираном, привело к росту цен на нефть. Однако участники рынка не ожидали долгосрочного нарушения поставок нефти и прогнозировали снижение цен к концу года, если Иран не перекроет Ормузский пролив. Перекрытие пролива Ираном возможно в случае ударов Израиля по иранской нефтяной промышленности.
Вашингтон опасался, что убийство переговорщиков иранской стороны Израилем сорвет дипломатический процесс и приведет к новому витку эскалации. Геополитические противоречия усилились с приходом Трампа к власти в США, и ситуация на Ближнем Востоке остаётся крайне нестабильной. Иран неоднократно предупреждал США и Израиль о последствиях возможных ударов. Недавно (по состоянию на 2025-11-23) были отмечены воздушные удары по Тегерану, сопровождаемые хроникальными кадрами разрушений.