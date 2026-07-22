Шестикратный чемпион Англии Фил Фоден продлил контракт с «Манчестер Сити»

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» продлил контракт с полузащитником Филом Фоденом. Новое соглашение рассчитано до лета 2030 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фил Фоден

Фото: Jon Super, File / AP Фил Фоден

Фото: Jon Super, File / AP

«Я могу лишь поблагодарить клуб, персонал, товарищей по команде и болельщиков, которые продолжают верить в меня, зная, что я отдаю все силы ''Сити''. Надеюсь, что смогу отплатить вам за поддержку»,— приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

26-летний Фил Фоден является воспитанником «Манчестер Сити». В 369 матчах за клуб он забил 110 голов и отдал 68 результативных передач. Вместе с командой он завоевал 19 трофеев, в том числе выиграл Лигу чемпионов и стал шестикратным чемпионом Англии.

Таисия Орлова