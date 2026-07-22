Минсельхоз может ужесточить контроль над онлайн-продажей препаратов для животных

Контроль над онлайн-продажей ветеринарных препаратов может быть ужесточен. Соответствующие предложения Россельхознадзор направил в Минсельхоз, выяснил “Ъ”.

Сейчас на маркетплейсах продаются средства от блох и клещей ушедших из России зарубежных производителей, предназначенные для рынков других стран. Эти препараты выигрывают у локальных аналогов за счет узнаваемости брендов и более удачных формул.

Россельхознадзор направил в Минсельхоз предложения по разработке нормативных актов, регулирующих онлайн-торговлю ветеринарными препаратами. Об этом говорится в ответе ведомства на обращение «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) от 15 июля (есть у “Ъ”). В Россельхознадзоре и Минсельхозе “Ъ” не ответили.

Ранее «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) просило Минсельхоз провести проверку крупнейших онлайн-платформ на предмет продажи ветеринарных препаратов от эктопаразитов (блох и клещей) без сопроводительной документации и маркировки на русском языке и принять меры для пресечения нелегального оборота. Коме того, ОПИ выступала за введение посерийного контроля антипаразитарных препаратов и проверки соблюдения патентных прав.

В ОПИ убеждены, что большое количество зарубежных ветеринарных препаратов в Россию поступает в обход официальных каналов. Они нарушают установленные в стране требования и лишены маркировки на русском языке.

Собеседники “Ъ” на ветеринарном рынке отмечают, что речь зачастую идет о поставках из Турции. В качестве примера один из них приводит предназначенный для рынка страны французский препарат «Бравекто», дистрибуция которого в Россию ограниченна.

Подробнее — в материале «Зоорозницу берут в клещи».