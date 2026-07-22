Зоорозницу берут в клещи

Контроль над онлайн-продажей ветеринарных препаратов может быть ужесточен. Сейчас на маркетплейсах продаются средства от блох и клещей ушедших из России зарубежных производителей, предназначенные для рынков других стран. Эти препараты выигрывают у локальных аналогов за счет узнаваемости брендов и более удачных формул.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Россельхознадзор направил в Минсельхоз предложения по разработке нормативных актов, регулирующих онлайн-торговлю ветеринарными препаратами. Об этом говорится в ответе ведомства на обращение «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) от 15 июля (есть у “Ъ”). В Россельхознадзоре и Минсельхозе “Ъ” не ответили.

Ранее ОПИ в своем обращении от 8 июля просило провести проверку крупнейших онлайн-платформ на предмет продажи ветеринарных препаратов от эктопаразитов (блох и клещей) без сопроводительной документации и маркировки на русском языке, приняв меры для пресечения нелегального оборота. Коме того, ОПИ выступала за введение посерийного контроля антипаразитарных препаратов и проверки соблюдения патентных прав.

В ОПИ убеждены, что большое количество зарубежных ветеринарных препаратов в Россию поступает в обход официальных каналов. Они нарушают установленные в стране требования и лишены маркировки на русском языке.

Собеседники “Ъ” на ветеринарном рынке отмечают, что речь зачастую идет о поставках из Турции. В качестве примера один из них приводит предназначенный для рынка страны французский препарат «Бравекто», дистрибуция которого в Россию ограниченна.

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По словам президента Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилла Дмитриева, проблема незаконной продажи ветеринарных препаратов через маркетплейсы существует последние несколько лет. Она возникла в свете массового ухода с российского рынка зарубежных марок. Президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа считает, что продукция от частных продавцов в принципе несет много рисков. Часто они не соблюдают условий хранения, это может приводить к утрате свойств и проявлению токсических эффектов.

Директор по продукту бренда Harly (входит в Qharisma Group) Владислав Кузнецов напоминает, что зарубежные препараты популярны на российском рынке и владельцы питомцев часто предпочитают именно их. Например, полноценного аналога того же «Бравекто» нет из-за сложности формулы.

Средства от эктопаразитов формируют 41% денежного оборота рынка ветеринарных препаратов, отмечают в RNC Pharma. В январе—мае 2026 года их продажи достигли 18 млн доз стоимостью 1,5 млрд руб. Год к году значения выросли на 4,9% и 14,3% соответственно. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов говорит, что онлайн было продано 40% от натурального объема продукции и 47% — от денежного.

Сейчас маркетплейсы, по мнению господина Дмитриева, не обеспечивают требований к хранению и реализации ветеринарных лекарств. Решить проблему, считает эксперт, можно по аналогии с препаратами для людей: разрешить оформлять заказы онлайн, но выдавать их только через лицензированные аптеки и другие специализированные точки.

В Wildberries говорят, что такое условие уже действует на площадке. Если ветеринарный препарат относится к категории лекарственных средств, то реализовывать его могут только аптеки-партнеры при наличии у них лицензии и разрешений. Забирает заказ покупатель самостоятельно.

В Ozon отметили, что все ветеринарные препараты размещаются в выделенной категории «Ветаптека», где действует усиленный контроль. Рецептурные препараты доступны только в формате витрины с получением в аптеке, безрецептурные доставляются самим продавцом. Средства от блох и клещей в перечень рецептурных не входят.

Алина Мигачёва, Василий Берзин