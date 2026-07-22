Рыночная стоимость Ямаля и Холанна достигла рекордных €220 млн

После чемпионата мира портал Transfermarkt представил обновленную рыночную стоимость футболистов. Цена самых дорогих игроков — норвежца Эрлинга Холанна и испанца Ламина Ямаля — выросла на €20 млн и достигла рекордных €220 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Эрлинг Холанн Фото: Rebecca Blackwell / AP Ламин Ямаль Фото: Frank Franklin II / AP Следующая фотография 1 / 2 Эрлинг Холанн Фото: Rebecca Blackwell / AP Ламин Ямаль Фото: Frank Franklin II / AP

Лучший бомбардир завершившегося турнира француз Килиан Мбаппе также подорожал на €20 млн. Его стоимость вернулась к отметке €200 млн после снижения в июне.

В список игроков с рыночной стоимостью не менее €100 млн вошли четыре футболиста: англичане Эллиотт Андерсон и Морган Роджерс (оба — €110 млн), а также испанец Пау Кубарси и аргентинец Энцо Фернандес (оба — €100 млн). Цена 40-летнего вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи выросла в 10 раз — с €50 тыс. до €500 тыс. Это наибольший прирост стоимости в процентном выражении.

Чемпионат мира проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Победителем турнира стала сборная Испании.

Таисия Орлова