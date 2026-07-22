Рыночная стоимость Ямаля и Холанна достигла рекордных €220 млн
После чемпионата мира портал Transfermarkt представил обновленную рыночную стоимость футболистов. Цена самых дорогих игроков — норвежца Эрлинга Холанна и испанца Ламина Ямаля — выросла на €20 млн и достигла рекордных €220 млн.
Лучший бомбардир завершившегося турнира француз Килиан Мбаппе также подорожал на €20 млн. Его стоимость вернулась к отметке €200 млн после снижения в июне.
В список игроков с рыночной стоимостью не менее €100 млн вошли четыре футболиста: англичане Эллиотт Андерсон и Морган Роджерс (оба — €110 млн), а также испанец Пау Кубарси и аргентинец Энцо Фернандес (оба — €100 млн). Цена 40-летнего вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи выросла в 10 раз — с €50 тыс. до €500 тыс. Это наибольший прирост стоимости в процентном выражении.
Чемпионат мира проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Победителем турнира стала сборная Испании.
Портал Transfermarkt, специализирующийся на футболе, является авторитетным ресурсом, который оценивает рыночную стоимость игроков, их трансферы и общую стоимость составов футбольных клубов. Его оценки используются многими клубами в качестве ориентира.
Интересно, что ранее Transfermarkt уже оценивал Ламина Ямаля в €200 млн, а Эрлинга Холанна в декабре 2025 года — в €200 млн. В июне 2024 года, до текущего чемпионата, Ламин Ямаль оценивался в €120 млн и стал первым футболистом до 19 лет, чья стоимость превысила €100 млн. Его стоимость выросла благодаря выступлению на Чемпионате Европы, где он был признан лучшим молодым игроком. Другие игроки, такие как Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем, также оценивались в €180 млн перед Евро-2024.
В целом, Transfermarkt регулярно обновляет свои рейтинги, и стоимость игроков может значительно колебаться. Например, Матвей Сафонов, российский голкипер, также имел переменную оценку стоимости от Transfermarkt: в октябре 2023 года она составляла €16 млн, в июне 2024 года — €18 млн, а в декабре 2024 года его стоимость выросла до €22 млн.
Дискуссии о формировании цен в футболе идут давно. Глава FIFA Джанни Инфантино предлагал создать алгоритм для определения стоимости игроков с целью повышения прозрачности трансферов, но футбольные агенты считают, что рынок живет по своим законам, и такой алгоритм вряд ли будет принят. Несмотря на то что Transfermarkt предлагает «примерную стоимость», реальные цены на трансферном рынке могут быть значительно выше, так как клубы готовы платить огромные суммы за нужных игроков.