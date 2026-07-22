Добыча нефти в США упала на 63 тыс. баррелей в сутки

Добыча нефти в США с 10 по 17 июля упала на 63 тыс. баррелей в сутки — до 13,798 млн баррелей в сутки. Запасы нефти при этом за тот же период выросли на 2 млн баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации (EIA) Минэнерго страны.

За неделю с 3 по 10 июля в США добывали по 13,861 млн баррелей в сутки. Средний показатель за четыре недели составил 13,832 млн баррелей в сутки.

Коммерческие запасы нефти при этом выросли чуть более чем на 2 млн баррелей — до 411 млн баррелей. Товарные запасы бензина увеличились на 765 тыс. баррелей, дистиллятов — на 1,4 млн баррелей.

Американская нефть при этом продолжает дорожать на новостях о возобновлении конфликта США и Ирана. Сегодня стоимость нефти марки Brent впервые за месяц превысила 94$, а на прошлой неделе цены выросли на 16%. Недельный прирост стал крупнейшим с марта.