Нефть марки Brent впервые за месяц превысила $94 за баррель

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на торгах в среду, 22 июля, выросла на 3,44%, достигнув $94,14 за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи на 10:36 мск. Последний раз котировки превышали уровень $94 11 июня, после чего рынок скорректировался.

Нефть подорожала на новостях об эскалации конфликта между США и Ирана, который нарушил логистику поставок с Ближнего Востока. Дополнительным фактором давления стали опасения перебоев после того, как йеменские хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии.

На прошлой неделе нефть показала крупнейший недельный рост с марта, прибавив около 16%. Тогда котировки краткосрочно поднимались к $120 за баррель, после чего откатились к $88,1. Судоходство через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок энергоносителей, практически остановилось после начала конфликта США и Ирана в феврале.