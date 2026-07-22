Джефф Безос претендует на 30-процентную долю в «Ливерпуле»

Компания Fenway Sports Group, владеющая «Ливерпулем», ведет переговоры о продаже 30% акций команды. В качестве потенциального покупателя выступает консорциум, возглавляемый Амитом Бхатией, зятем индийского миллиардера Лакшми Миттала, сообщает Financial Times. За долю в клубе он готов отдать 1,35 млрд ($1,8 млрд). Таким образом, весь «Ливерпуль» оценен примерно в 4,5 млрд ($6 млрд) — наивысший показатель для футбольного клуба, выставленного полностью или частично на продажу. При этом к консорциуму хочет присоединиться один из богатейших людей мира, владелец Amazon Джефф Безос.

Изначально предполагалось, что консорциум Амита Бхатии намерен профинансировать сделку за счет привлечения средств его тестя. Forbes оценивает состояние Лакшми Миттала в $30,9 млрд. Но, как сообщает Sky News, Джефф Безос уже вступил в переговоры о присоединении к консорциуму Бхатии . На каких условиях — пока неизвестно.

Джефф Безос уже неоднократно пытался приобрести крупный спортивный актив. В частности, он безуспешно претендовал на клубы Национальной футбольной лиги (NFL, американский футбол) «Сиэтл Сихокс» и «Вашингтон Коммандерс». Оба в итоге были проданы с рекордами лиги. В 2023 году «Вашингтон» ушел за $6,05 млрд, а на прошлой неделе «Сиэтл» продали за $9,61 млрд. Однако на клубы, играющие в классический футбол, Джефф Безос ранее не претендовал.

Подробнее — в материале «"Ливерпуль" разбирают по частям».