Джефф Безос претендует на 30-процентную долю в «Ливерпуле»
Компания Fenway Sports Group, владеющая «Ливерпулем», ведет переговоры о продаже 30% акций команды. В качестве потенциального покупателя выступает консорциум, возглавляемый Амитом Бхатией, зятем индийского миллиардера Лакшми Миттала, сообщает Financial Times. За долю в клубе он готов отдать 1,35 млрд ($1,8 млрд). Таким образом, весь «Ливерпуль» оценен примерно в 4,5 млрд ($6 млрд) — наивысший показатель для футбольного клуба, выставленного полностью или частично на продажу. При этом к консорциуму хочет присоединиться один из богатейших людей мира, владелец Amazon Джефф Безос.
Изначально предполагалось, что консорциум Амита Бхатии намерен профинансировать сделку за счет привлечения средств его тестя. Forbes оценивает состояние Лакшми Миттала в $30,9 млрд. Но, как сообщает Sky News, Джефф Безос уже вступил в переговоры о присоединении к консорциуму Бхатии . На каких условиях — пока неизвестно.
Джефф Безос уже неоднократно пытался приобрести крупный спортивный актив. В частности, он безуспешно претендовал на клубы Национальной футбольной лиги (NFL, американский футбол) «Сиэтл Сихокс» и «Вашингтон Коммандерс». Оба в итоге были проданы с рекордами лиги. В 2023 году «Вашингтон» ушел за $6,05 млрд, а на прошлой неделе «Сиэтл» продали за $9,61 млрд. Однако на клубы, играющие в классический футбол, Джефф Безос ранее не претендовал.
Подробнее — в материале «"Ливерпуль" разбирают по частям».
Fenway Sports Group, владеющая «Ливерпулем», также имеет в своем портфолио бейсбольный клуб «Бостон Ред Сокс» и ранее владела хоккейным клубом «Питсбург Пингвинс». Последний был продан в 2026 году инвестиционному фонду The Hoffmann Family of Companies за $1,75 млрд, хотя в 2021 году Fenway Sports Group приобрела его за $900 млн. В прошлом году, в феврале, Fenway Sports Group вложила $3 млрд в гольф-тур PGA, направив половину этой суммы на распределение долей среди игроков.
Помимо своих попыток приобрести клубы в американском футболе, Джефф Безос демонстрировал интерес и к баскетбольным командам. Он рассматривал покупку клуба НБА «Финикс Санс», но вышел из борьбы, когда предприниматель Мэт Ишбиа предложил за франшизу $4 млрд. Помимо этого, в августе 2024 года Джефф Безос рассматривал возможность покупки чемпиона НБА «Бостон Селтикс», который оценивался в $6 млрд, конкурируя за него, среди прочих, с Fenway Sports Group. Нынешние владельцы «Бостон Селтикс» планируют продать большую часть пакета акций команды в 2024 или начале 2025 года, а завершить сделку в 2028 году.
За последние 22 года Джефф Безос продал акции Amazon на общую сумму более $30 млрд. Например, в последние дни июня 2025 года он продал акций на $737 млн, а 7 и 8 февраля 2024 года — почти 12 млн акций на сумму $2,04 млрд. В начале февраля 2024 года Безос объявил о планах продать до 50 млн акций компании до конца января 2025 года на общую сумму около $8,6 млрд. В 2025 году он продал почти 3 млн акций за $665,8 млн.