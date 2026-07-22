«Ливерпуль» разбирают по частям

Компания Fenway Sports Group, владеющая «Ливерпулем», ведет переговоры о продаже 30% акций команды. В качестве потенциального покупателя выступает консорциум, возглавляемый Амитом Бхатией, зятем индийского миллиардера Лакшми Миттала. За долю в клубе он готов отдать £1,35 млрд ($1,8 млрд). Таким образом, весь «Ливерпуль» оценен примерно в £4,5 млрд ($6 млрд) — наивысший показатель для футбольного клуба, выставленного полностью или частично на продажу. Более интересной историю делает появление в ней одного из богатейших людей мира Джеффа Безоса. Он вступил в переговоры о присоединении к консорциуму, нацелившемуся на вхождение в капитал «Ливерпуля».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ian Hodgson / AP Фото: Ian Hodgson / AP

Fenway Sports Group (FSG) сообщила 21 июля изданию Financial Times, что получила от консорциума, возглавляемого Амитом Бхатией (женат на дочери индийского миллиардера Лакшми Миттала), предложение о продаже 30% акций футбольного клуба «Ливерпуль» за £1,35 млрд. В компании не стали пояснять, насколько продвинулись переговоры, но сам факт признания получения предложения позволяет считать, что зашли они довольно далеко. В пользу такого сценария говорит и то, что Амит Бхатия, являвшийся совладельцем еще одного английского футбольного клуба, «Куинс Парк Рейнджерс» (выступает в Чемпионшип — втором по силе английском дивизионе), в понедельник передал все принадлежавшие ему акции своему бизнес-партнеру и еще одному совладельцу «Куинс Парк Рейнджерс» Рубену Гнаналингаму. Таким образом, он избежит конфликта интересов, если дело реально дойдет до вхождения в капитал «Ливерпуля».

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Изначально предполагалось, что консорциум Амита Бхатии намерен профинансировать сделку за счет привлечения средств его тестя. Forbes оценивает состояние Лакшми Миттала в $30,9 млрд. Но, как сообщает Sky News, в этой истории появился более интересный персонаж — владелец Amazon Джефф Безос, занимающий с состоянием $257 млрд четвертое место в списке богатейших людей мира Forbes. Утверждается, что он ведет переговоры о присоединении к консорциуму Бхатии. На каких условиях — пока неизвестно.

Джефф Безос уже неоднократно пытался приобрести крупный спортивный актив. В частности, он безуспешно претендовал на клубы Национальной футбольной лиги (NFL, американский футбол) «Сиэтл Сихокс» и «Вашингтон Коммандерс». Оба в итоге были проданы с рекордами лиги.

В 2023 году «Вашингтон» ушел за $6,05 млрд, а на прошлой неделе «Сиэтл» продали за $9,61 млрд. Однако на клубы, играющие в классический футбол, Джефф Безос ранее не претендовал. Не исключено, что его не устраивала экономическая модель, по которой существуют футбольные клубы. Если в NFL команда в принципе не может быть убыточной (гарантированные отчисления от прав на телетрансляции и продажи билетов превышают установленный лигой потолок расходов), то в футболе традиционном даже достижение безубыточности может оказаться непростой задачей. Но «Ливерпуль» в этом плане смотрится привлекательно. FSG приобрела клуб в 2010 году за £300 млн ($400 млн), и, как сообщало в 2024 году издание The Athletic, новым владельцам, чтобы привести команду в порядок (за то время, что «Ливерпулем» владеет FSG, он дважды выигрывал Премьер-лигу и однажды победил в Лиге чемпионов), потребовалось вложить чистыми только £136 млн ($182 млн). Иными словами, «Ливерпуль» пусть и не приносит большой прибыли, но фактически содержит себя сам.

Если сделка состоится, то суммарно «Ливерпуль» будет оценен примерно в £4,5 млрд ($6 млрд). Это заметно выше, чем оценка, полученная «Манчестер Юнайтед» в похожей ситуации.

В 2024 году совладельцем манчестерцев стал британский миллиардер Джим Рэтклифф. За 25% акций клуба он заплатил около £1 млрд ($1,33 млрд). То есть клуб был оценен примерно в £4 млрд ($5,344 млрд). Это даже чуть больше суммы, которую в 2022 году консорциум, возглавляемый американским предпринимателем Тоддом Бёли, отдал за «Челси». Покупка с учетом всех взятых на себя Бёли и K° обязательств (денег, перечисленных экс-владельцу «Челси» Роману Абрамовичу, и средств, которые новые хозяева обещали вложить в развитие) обошлась в $5,3 млрд.

Александр Петров