Минобороны России отчиталось о новых ударах по украинским портам

Вооруженные силы России ударили по объектам инфраструктуры в украинских портах Черноморск и Одесса, используемым для хранения грузов военного назначения. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Российские военнослужащие также поразили резервуары с горюче-смазочными материалами и судно с грузом для ВСУ в порту Черноморск. В море были поражены два судна, шедшие в порт Одесса. Кроме того, российские беспилотники ударили по трем складам с БПЛА в Одессе и Молодежном.

Армия России наносит удары по украинским портам с 11 июля. Одна из крупнейших в мире судоходных компаний Maersk объявила о приостановке рейсов в порт Черноморск. На долю оператора приходится около четверти общего рынка контейнерных перевозок Украины.