Ван И на встрече с Рубио потребовал соблюдать принцип одного Китая

Министр иностранных дел Китая Ван И встретился с госсекретарем США Марко Рубио на форуме АСЕАН в Маниле. Господин Ван потребовал от Вашингтона уважать основные интересы Пекина, в том числе принцип «одного Китая» — признание легитимности только материковой части страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Китайская делегация во главе с Ван И на встрече с Марко Рубио

Фото: Brendan Smialowski / Pool Photo / AP Китайская делегация во главе с Ван И на встрече с Марко Рубио

Фото: Brendan Smialowski / Pool Photo / AP

В пресс-релизе китайского МИД указано, что Ван И также призвал США «эффективно урегулировать разногласия между странами», чтобы и дальше развивать отношения Вашингтона и Пекина. Так он, согласно тексту, прокомментировал недавние негативные высказывания американских властей о КНР. О чем именно идет речь, не сообщается.

На прошлой неделе американская разведка опубликовала ранее необнародованные отчеты об уязвимости электоральной системы страны. В них содержались данные о причастности Китая, России, Ирана и других стран к попыткам повлиять на президентские выборы 2020 года. Дональд Трамп также обвинил КНР в похищении данных 220 млн американских избирателей. Пекин отверг обвинения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп взял китайский след».