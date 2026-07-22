Ван И на встрече с Рубио потребовал соблюдать принцип одного Китая
Министр иностранных дел Китая Ван И встретился с госсекретарем США Марко Рубио на форуме АСЕАН в Маниле. Господин Ван потребовал от Вашингтона уважать основные интересы Пекина, в том числе принцип «одного Китая» — признание легитимности только материковой части страны.
Китайская делегация во главе с Ван И на встрече с Марко Рубио
Фото: Brendan Smialowski / Pool Photo / AP
В пресс-релизе китайского МИД указано, что Ван И также призвал США «эффективно урегулировать разногласия между странами», чтобы и дальше развивать отношения Вашингтона и Пекина. Так он, согласно тексту, прокомментировал недавние негативные высказывания американских властей о КНР. О чем именно идет речь, не сообщается.
На прошлой неделе американская разведка опубликовала ранее необнародованные отчеты об уязвимости электоральной системы страны. В них содержались данные о причастности Китая, России, Ирана и других стран к попыткам повлиять на президентские выборы 2020 года. Дональд Трамп также обвинил КНР в похищении данных 220 млн американских избирателей. Пекин отверг обвинения.
Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп взял китайский след».
Телефонный разговор между министром иностранных дел Китая Ван И и госсекретарем США Марком Рубио, в ходе которого КНР потребовала соблюдения принципа «одного Китая» и прекращения вмешательства во внутренние дела, не является чем-то новым в отношении связей между Вашингтоном и Пекином. Ван И ранее уже призывал США отказаться от односторонних санкций, прекратить давление на технологическое развитие Китая и не раздувать «теорию китайской угрозы». Он также отмечал, что действия США являются вмешательством во внутренние дела КНР и не способствуют улучшению китайско-американских отношений.
Китайская сторона постоянно подчеркивает, что тайваньский вопрос является ключевым в отношениях с США, и призывает Вашингтон проявлять «предельную осторожность» в этом вопросе. Позиция Пекина заключается в том, что сохранение национального единства — это ядро коренных интересов государства, по которому «нет пространства для компромиссов и уступок».
Со своей стороны, Марко Рубио занимает жесткую позицию в отношении Китая, рассматривая его как угрозу национальной безопасности США и как «главного геополитического соперника». Он ранее призывал к применению «акта Магнитского» против китайских чиновников и предупреждал о стремлении Китая стать главенствующей державой.
Стороны стремятся к диалогу, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение отношений, однако пока значительных прорывов в этом направлении не наблюдается. Китай призывает к возвращению связей в «здоровое и стабильное русло» и говорит о необходимости найти «правильный путь для сосуществования Китая и США в новую эпоху».