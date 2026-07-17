Дональд Трамп взял китайский след

Президент США Дональд Трамп 16 июля выступил с обращением к нации, в котором обвинил Китай во вмешательстве в президентские выборы 2020 года, и обнародовал документы, подтверждающие, по его словам, «крупнейшую в истории компрометацию данных о выборах». Он призвал профильные ведомства провести расследование, а Конгресс — незамедлительно принять законопроект, который обеспечил бы прозрачность предстоящих выборов. Демократы обвинили президента в приверженности теории заговора, а СМИ и аналитики — в подрыве отношений с Китаем накануне визита председателя КНР Си Цзиньпина в США. Пекин обвинения Трампа категорически отверг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Mark Schiefelbein / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Содержание обращения Дональда Трампа почти до последнего оставалось неизвестным, однако за несколько часов до него в прессе появились утечки. Стало известно, что выступление будет посвящено безопасности и прозрачности избирательной системы США. СМИ также сообщали о намерении Трампа рассекретить документы, раскрывающие предполагаемое вмешательство Китая в выборы 2020 года. Исход той кампании и победа Джо Байдена остаются для Трампа больной темой, к которой он вновь и вновь возвращается на протяжении своего второго срока.

До начала обращения соперница Трампа на выборах-2024, бывший вице-президент Камала Харрис решила нанести превентивный удар. «Перед тем как президент сегодня вечером выйдет в эфир, чтобы распространять ложь и теории заговора, вот что вам нужно знать: выборы 2020 года не были украдены. Мы победили, а он проиграл»,— написала она в соцсети Х.

Трамп начал выступление с перечисления своих достижений, так что сперва показалось, будто прогнозы оказались беспочвенными. Себе в заслуги 47-й президент США записал «крупнейшее помесячное снижение инфляции более чем за шесть лет», налоговые льготы, бурный рост фондовых рынков, существенное сокращение стоимости рецептурных препаратов, охрану границ, резкое падение уровня преступности и рекордные инвестиции в вооруженные силы. Отдельно он рассказал о «победах» в Венесуэле и Иране — и только после этого перешел к теме, которую все ждали.

Трамп заявил, что рассекречивает документы, которые доказывают, что Китай совершил «крупнейшую в истории компрометацию данных о выборах». Он призвал всех немедленно открыть сайт Белого дома и ознакомиться с ними. Однако файлы появились на портале только спустя несколько часов после окончания речи, из-за чего президента поначалу обвинили во лжи.

«Китай незаконно получил данные 220 млн избирателей США» и в результате получил возможность манипулировать их мнением, заявил Трамп.

Он добавил, что помимо Китая «как минимум» Россия, Иран, Северная Корея, а также негосударственные группы, включая представителей «глубинного государства», «имеют возможность компрометировать избирательную инфраструктуру США». Под «глубинным государством» Трамп традиционно понимает представителей истеблишмента, разведструктур и бизнес-кругов, которые препятствуют его политике.

Затем глава Белого дома обрушился на спецслужбы, которые, по его словам, работали рука об руку с «глубинным государством» и в интересах Джо Байдена, чтобы скрыть масштабы мошенничества на выборах. «Сырая развединформация, полученная ФБР в 2020 году, но похороненная негодяями-бюрократами, гласила, что деятельность Китая включала даже попытку изготовления незаконных бюллетеней для Джо Байдена»,— сокрушался Трамп.

Американский лидер рассказал, что Министерство внутренней безопасности (DHS) обнаружило примерно 278 тыс. неграждан, зарегистрированных для голосования на федеральных выборах-2020. «Реальное число намного выше из-за того, что демократические штаты отказываются делиться файлами избирателей»,— утверждал он. Трамп также критиковал некоторые штаты, в частности Мичиган, за нежелание взаимодействовать с федеральными властями по вопросу чистоты выборов. По его утверждению, спецслужбы скрывали информацию не только от американского народа, но и от него самого (на тот момент уходящего президента) и Конгресса. «Все, что они повторяли: "Это самые безопасные выборы в истории нашей страны!"»,— возмущался он.

В заключение Трамп поручил офису директора нацразведки, Минюсту, ФБР и ЦРУ обеспечить прозрачное расследование причин сокрытия информации, обратиться к штатам с требованием исключить из списков избирателей неграждан и продолжить устранять уязвимости избирательной системы. Отдельно он призвал к принятию законопроекта SAVE America Act, который существенно ужесточил бы федеральный контроль над выборами в стране.

Аналитики восприняли выступление хозяина Белого дома как попытку оказать давление на Конгресс в преддверии промежуточных выборов в ноябре 2026 года.

Цель Трампа — не столько разобраться в событиях прошлых лет, сколько продвинуть SAVE America Act. Этот документ предусматривает отмену голосования по почте без веских причин (болезнь, армейская служба), что крайне невыгодно демократам.

В Калифорнии и других либеральных штатах демократы традиционно голосуют по почте, и отмена этой опции может серьезно снизить их явку. Законопроект уже был принят Палатой представителей, но заблокирован демократами в Сенате.

В Демпартии посыл президента встретили в штыки. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер ответил предельно кратко: «Не сейчас. Никогда». Главный демократ в Палате представителей Хаким Джеффрис назвал Трампа «слабым, невменяемым 80-летним неудачливым президентом, распространяющим теории заговора». Сенатор-демократ Эд Марки призвал к импичменту «за подрыв и саботаж свободных и честных выборов», а его коллега Марк Уорнер заявил, что «шокирующие "бомбы" о Китае — полная чушь».

Ведущие американские СМИ также не оценили речь президента. Его обвинили в распространении бездоказательных обвинений в адрес Китая и разрушении отношений со страной, которые только начали налаживаться. Критике подверглось не только содержание, но и выбор времени для выступления: на 24 сентября намечен визит председателя КНР Си Цзиньпина в США.

В Пекине обвинения во вмешательстве в выборы категорически отвергли.

Екатерина Мур, Вашингтон