Субсидии на импорт бензина могут в 3,6 раза превысить «внутренний» демпфер
В России впервые определены показатели для расчета демпфера на импортируемый бензин. Стоимость импортной альтернативы, исходя из цены на рынке Индии и стоимости фрахта, определена в 112,6 тыс. руб., а размер субсидии оценивается более чем в 50 тыс. руб. за тонну, что в 3,6 раза больше, чем «внутренняя» субсидия.
В ФАС заявили “Ъ”, что расчет импортного демпфера для бензина базируется на принципе импортного паритета, то есть на сопоставлении ценовых показателей российского и индийского рынков. Указанная котировка не влияет на конечное ценообразование на автозаправочных станциях, поскольку предусмотренный демпфирующий инструмент сглаживает разницу между российской и зарубежной стоимостью топлива, отметили в службе. Кроме того, продолжают в ФАС, внедрение данного подхода будет способствовать увеличению объемов поставок бензина на российский рынок.
По данным Kpler, после серии атак на НПЗ объем нефтепереработки в России в июне снизился до 4,1 млн баррелей в сутки, минимума за последние годы. По словам источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, совокупные потребности в импорте до стабилизации на топливном рынке оцениваются в 500 тыс. тонн. По данным S&P Global, первый танкер с бензином из Индии может прибыть в Россию уже в конце июля. По данным ЦЦИ, два танкера по 40 тыс. тонн бензина отгрузились в Индии на прошлой неделе и прибудут во второй декаде августа.
Подробнее — в материале «Ъ» «Надбавка за стабильность».
Демпферный механизм, изначально введенный в 2019 году после топливного кризиса 2018 года по инициативе Минэнерго и Минфина, призван стабилизировать внутренние цены на топливо. Его суть в компенсации нефтекомпаниям разницы между экспортной и внутренней индикативной ценой; если экспортная цена выше, государство доплачивает нефтекомпаниям, если ниже — компании платят в бюджет. Инструмент направлен на защиту внутреннего рынка от мировых ценовых колебаний.
За время действия демпфер неоднократно корректировался, особенно радикально в 2023 году, когда субсидии отечественным НПЗ сократили вдвое до конца 2026 года. Эти изменения, устанавливающие индикативные цены для расчета демпфера, были приняты для пополнения бюджета. В условиях нестабильности власти нередко обсуждали возможность полной отмены демпфера, но в итоге оставляли его как ключевой инструмент стабилизации рынка.
Текущие корректировки, касающиеся импортного демпфера для бензина, в сентябре 2025 года получили одобрение Совета Федерации. Они предусматривают особый расчет для бензина, произведенного в странах ЕАЭС (коэффициент 0,9), и для бензина из других стран, где демпфер определяется исходя из цены импортного паритета, учитывая индийский рынок и стоимость доставки. Если оптовые цены на топливо отклоняются от индикативных более чем на установленный порог (который также подлежит изменениям), выплаты по демпферу могут обнуляться. Эти меры направлены на обеспечение внутреннего рынка топливом, особенно на фоне снижения объемов нефтепереработки и рисков его дефицита (что подтверждалось ранее в 2025 году, а текущее событие происходит 22 июля 2026 года).