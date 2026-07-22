Субсидии на импорт бензина могут в 3,6 раза превысить «внутренний» демпфер

В России впервые определены показатели для расчета демпфера на импортируемый бензин. Стоимость импортной альтернативы, исходя из цены на рынке Индии и стоимости фрахта, определена в 112,6 тыс. руб., а размер субсидии оценивается более чем в 50 тыс. руб. за тонну, что в 3,6 раза больше, чем «внутренняя» субсидия.

В ФАС заявили “Ъ”, что расчет импортного демпфера для бензина базируется на принципе импортного паритета, то есть на сопоставлении ценовых показателей российского и индийского рынков. Указанная котировка не влияет на конечное ценообразование на автозаправочных станциях, поскольку предусмотренный демпфирующий инструмент сглаживает разницу между российской и зарубежной стоимостью топлива, отметили в службе. Кроме того, продолжают в ФАС, внедрение данного подхода будет способствовать увеличению объемов поставок бензина на российский рынок.

По данным Kpler, после серии атак на НПЗ объем нефтепереработки в России в июне снизился до 4,1 млн баррелей в сутки, минимума за последние годы. По словам источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, совокупные потребности в импорте до стабилизации на топливном рынке оцениваются в 500 тыс. тонн. По данным S&P Global, первый танкер с бензином из Индии может прибыть в Россию уже в конце июля. По данным ЦЦИ, два танкера по 40 тыс. тонн бензина отгрузились в Индии на прошлой неделе и прибудут во второй декаде августа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Надбавка за стабильность».