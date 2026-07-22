АСТ сняло с продажи книгу о Емельяненко из-за иска бойца

АСТ сняло с продажи книгу «Легенда ММА — Федор Емельяненко» Анастасии Ивановой (псевдоним — Аля Рогожина) после того, как боец подал иск к писательнице и издательству из-за незаконного использования его фотографий. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Федор Емельяненко

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ Федор Емельяненко

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

«Тираж спорной книги составил всего 2 тыс. экземпляров, однако представители Емельяненко вышли с требованием взыскать компенсацию по ставкам рекламных контрактов, что не соответствует сложившейся практике книжного рынка»,— сказали ТАСС в АСТ.

22 июля Останкинский районный суд Москвы зарегистрировал иск Федора Емельяненко к Анастасии Ивановой и АСТ о защите изображения, имени, чести, достоинства и деловой репутации. Боец заявил в иске, что не разрешал использовать в книге его имя и фото. Он потребовал 12,7 млн руб. упущенной выгоды и 300 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

Федор Емельяненко — бывший чемпион Pride FC (долгое время эта организация была главным конкурентом UFC), многократный победитель чемпионатов мира и России по боевому самбо. На его счету 40 побед при семи поражениях. Спортсмен завершил карьеру в феврале 2023 года.