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АСТ сняло с продажи книгу о Емельяненко из-за иска бойца

АСТ сняло с продажи книгу «Легенда ММА — Федор Емельяненко» Анастасии Ивановой (псевдоним — Аля Рогожина) после того, как боец подал иск к писательнице и издательству из-за незаконного использования его фотографий. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Федор Емельяненко

Федор Емельяненко

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Федор Емельяненко

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

«Тираж спорной книги составил всего 2 тыс. экземпляров, однако представители Емельяненко вышли с требованием взыскать компенсацию по ставкам рекламных контрактов, что не соответствует сложившейся практике книжного рынка»,— сказали ТАСС в АСТ.

22 июля Останкинский районный суд Москвы зарегистрировал иск Федора Емельяненко к Анастасии Ивановой и АСТ о защите изображения, имени, чести, достоинства и деловой репутации. Боец заявил в иске, что не разрешал использовать в книге его имя и фото. Он потребовал 12,7 млн руб. упущенной выгоды и 300 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

Федор Емельяненко — бывший чемпион Pride FC (долгое время эта организация была главным конкурентом UFC), многократный победитель чемпионатов мира и России по боевому самбо. На его счету 40 побед при семи поражениях. Спортсмен завершил карьеру в феврале 2023 года.

Фотогалерея

Император ринга

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Федор Емельяненко родился 28 сентября 1976 года в украинском городе Рубежное (Луганская область) в семье сварщика и учительницы. Самбо и дзюдо начал заниматься еще в школе в Старом Осколе — сначала в секции, потом в спортивном классе, который вел Владимир Воронов — с ним Емельяненко работал впоследствии долгие годы. В 1994 году с отличием окончил профтехучилище по специальности «электрик». Отслужив в российской армии, Емельяненко начал заниматься спортом профессионально, выступая на соревнованиях по дзюдо и самбо

Федор Емельяненко родился 28 сентября 1976 года в украинском городе Рубежное (Луганская область) в семье сварщика и учительницы. Самбо и дзюдо начал заниматься еще в школе в Старом Осколе — сначала в секции, потом в спортивном классе, который вел Владимир Воронов — с ним Емельяненко работал впоследствии долгие годы. В 1994 году с отличием окончил профтехучилище по специальности «электрик». Отслужив в российской армии, Емельяненко начал заниматься спортом профессионально, выступая на соревнованиях по дзюдо и самбо

Фото: Николай Цыганов / Коммерсантъ  /  купить фото

В 1997 году Федор Емельяненко впервые выиграл международный турнир по самбо, а спустя год завоевал первое место на чемпионате России по дзюдо и третье — на чемпионате по самбо. Карьеру в смешанных единоборствах российский боец начал в 2000 году. Всего за год ему удалось достигнуть больших успехов: он одержал победу в 11 боях из 12 и стал чемпионом мира по версии организации RINGS

В 1997 году Федор Емельяненко впервые выиграл международный турнир по самбо, а спустя год завоевал первое место на чемпионате России по дзюдо и третье — на чемпионате по самбо. Карьеру в смешанных единоборствах российский боец начал в 2000 году. Всего за год ему удалось достигнуть больших успехов: он одержал победу в 11 боях из 12 и стал чемпионом мира по версии организации RINGS

Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ  /  купить фото

В 2003 году боец перешел в более престижную версию боев без правил — Pride, где разрешено добивать соперника в лежачем положении ногами и руками в голову. За первые годы выступления в Pride Федор Емельяненко провел одни из самых эффектных боев в своей карьере, одержав победу над именитыми бойцами Кевином Рендлеманом (на фото), Наойей Огавой, Марком Колманом, Антонио Ногуейрой

В 2003 году боец перешел в более престижную версию боев без правил — Pride, где разрешено добивать соперника в лежачем положении ногами и руками в голову. За первые годы выступления в Pride Федор Емельяненко провел одни из самых эффектных боев в своей карьере, одержав победу над именитыми бойцами Кевином Рендлеманом (на фото), Наойей Огавой, Марком Колманом, Антонио Ногуейрой

В 2004 году боец стал чемпионом Гран-при и чемпионом мира по боям без правил по версии Pride. Этот титул Федор Емельяненко защитил и через год, одержав победу над хорватом Мирко Крокопом (на фото), победившим ранее Александра Емельяненко — младшего брата Федора

В 2004 году боец стал чемпионом Гран-при и чемпионом мира по боям без правил по версии Pride. Этот титул Федор Емельяненко защитил и через год, одержав победу над хорватом Мирко Крокопом (на фото), победившим ранее Александра Емельяненко — младшего брата Федора

Фото: Tomokazu Tazawa / Getty Images / Fotobank

В 2008 году Федор Емельяненко стал первым обладателем чемпионского пояса так называемого Всемирного альянса — организации, которая позиционирует себя как объединяющая чемпионов по различным версиям. Этому предшествовало заявление американского бойца Тима Сильвии (на фото), утверждавшего по ТВ, что Емельяненко боится выступать против бойцов UFC. Российский спортсмен вскоре опровергнул данное заявление: на это ему понадобилось всего 36 секунд на ринге и фирменный удушающий прием

В 2008 году Федор Емельяненко стал первым обладателем чемпионского пояса так называемого Всемирного альянса — организации, которая позиционирует себя как объединяющая чемпионов по различным версиям. Этому предшествовало заявление американского бойца Тима Сильвии (на фото), утверждавшего по ТВ, что Емельяненко боится выступать против бойцов UFC. Российский спортсмен вскоре опровергнул данное заявление: на это ему понадобилось всего 36 секунд на ринге и фирменный удушающий прием

За свою карьеру Федор Емельяненко провел 46 поединков, в 39 из которых одержал победу. Спортсмен является четырехкратным чемпионом мира по ММА в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратным — по версии RINGS, трехкратным — по версии WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом России по боевому самбо, а также заслуженным мастером спорта по самбо и мастером спорта международного класса по дзюдо

За свою карьеру Федор Емельяненко провел 46 поединков, в 39 из которых одержал победу. Спортсмен является четырехкратным чемпионом мира по ММА в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратным — по версии RINGS, трехкратным — по версии WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом России по боевому самбо, а также заслуженным мастером спорта по самбо и мастером спорта международного класса по дзюдо

Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ  /  купить фото

Федор Емельяненко имеет самую продолжительную серию среди всех действующих бойцов ММА — 10 лет без поражений, прервавшуюся в конце 2000-х

Федор Емельяненко имеет самую продолжительную серию среди всех действующих бойцов ММА — 10 лет без поражений, прервавшуюся в конце 2000-х

Фото: Jeff Chiu / AP

В 2009 году Федор Емельяненко заключил контракт на несколько боев с американской организацией Strikeforce. Российский боец уверенно выиграл первую схватку против Бретта Роджерса (на фото), однако во втором поединке неожиданно уступил бразильцу Фабрицио Вердуму

В 2009 году Федор Емельяненко заключил контракт на несколько боев с американской организацией Strikeforce. Российский боец уверенно выиграл первую схватку против Бретта Роджерса (на фото), однако во втором поединке неожиданно уступил бразильцу Фабрицио Вердуму

Фото: Paul Beaty / AP

Следующие два боя в феврале и июле 2011 года Емельяненко также проиграл, после чего заявил о возможном завершении своей карьеры в MMA

Следующие два боя в феврале и июле 2011 года Емельяненко также проиграл, после чего заявил о возможном завершении своей карьеры в MMA

Фото: Jeff Chiu / AP

Федор Емельяненко не раз рассказывал о своем отношении к христианской вере: «Православие нет необходимости совмещать с чем-то. Это образ жизни. Я стараюсь жить по заповедям божьим, ходить в храм, молиться. Если вы православный, то по-другому просто невозможно жить. И не должен стоять вопрос — совмещать или не совмещать. Всегда ощущаешь, что ты должен делать, а что нет, чтобы не отойти от бога своими поступками, своими делами. А что касается пути воина, я занимаюсь единоборствами и представляю свою страну, защищаю честь России в этом виде спорта на мировых аренах, так же, как и все мои коллеги по команде. И это не находит осуждения у нашей православной церкви»

Федор Емельяненко не раз рассказывал о своем отношении к христианской вере: «Православие нет необходимости совмещать с чем-то. Это образ жизни. Я стараюсь жить по заповедям божьим, ходить в храм, молиться. Если вы православный, то по-другому просто невозможно жить. И не должен стоять вопрос — совмещать или не совмещать. Всегда ощущаешь, что ты должен делать, а что нет, чтобы не отойти от бога своими поступками, своими делами. А что касается пути воина, я занимаюсь единоборствами и представляю свою страну, защищаю честь России в этом виде спорта на мировых аренах, так же, как и все мои коллеги по команде. И это не находит осуждения у нашей православной церкви»

Фото: Воронов Валерий

Серию поражений Федор Емельяненко прервал в ноябре 2011 года, победив американца Джеффа Монсона. Бой, который прошел в столичном спорткомплексе «Олимпийский» в рамках турнира M-1 Global, продлился положенные три раунда. Судьи отдали победу россиянину, который владел инициативой на протяжении большей части боя

Серию поражений Федор Емельяненко прервал в ноябре 2011 года, победив американца Джеффа Монсона. Бой, который прошел в столичном спорткомплексе «Олимпийский» в рамках турнира M-1 Global, продлился положенные три раунда. Судьи отдали победу россиянину, который владел инициативой на протяжении большей части боя

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ  /  купить фото

В 2012 году после победы над бразильцем Педру Хиззу Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры. Спортсмен занялся развитием смешанных единоборств в России и неоднакратно заявлял, что не намерен возвращаться на ринг. В том же году он был избран первым президентом созданного Союза смешанных боевых единоборств ММА России&lt;br> На фото: с президентом России Владимиром Путиным

В 2012 году после победы над бразильцем Педру Хиззу Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры. Спортсмен занялся развитием смешанных единоборств в России и неоднакратно заявлял, что не намерен возвращаться на ринг. В том же году он был избран первым президентом созданного Союза смешанных боевых единоборств ММА России
На фото: с президентом России Владимиром Путиным

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Летом 2015 года Емельяненко заявил, что возобновит спортивную карьеру: «Я смог восстановиться и подлечить старые травмы. Последние три года я поддерживал физическую форму, но этого уровня пока не достаточно, чтобы выйти на бой. Поэтому недавно приступил к интенсивной подготовке», — заявил боец. 31 декабря он провел первый бой и нокаутировал индуса Джайдипа Сингха. Летом 2016 года Емельяненко одержал победу над бразильцем Фабио Мальдонадо

Летом 2015 года Емельяненко заявил, что возобновит спортивную карьеру: «Я смог восстановиться и подлечить старые травмы. Последние три года я поддерживал физическую форму, но этого уровня пока не достаточно, чтобы выйти на бой. Поэтому недавно приступил к интенсивной подготовке», — заявил боец. 31 декабря он провел первый бой и нокаутировал индуса Джайдипа Сингха. Летом 2016 года Емельяненко одержал победу над бразильцем Фабио Мальдонадо

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ  /  купить фото

«Я стараюсь жить, как живут обычные люди. Как только боец посчитает себя великим, он проиграет»&lt;br> С 2017 года Федор Емельяненко провел пять боев в рамках турнира ММА Bellator, три из которых он выиграл и два проиграл. В последнем из поединков 29 декабря 2019 года в японской Сайтаме он победил американца Куинтона Джексона

«Я стараюсь жить, как живут обычные люди. Как только боец посчитает себя великим, он проиграет»
С 2017 года Федор Емельяненко провел пять боев в рамках турнира ММА Bellator, три из которых он выиграл и два проиграл. В последнем из поединков 29 декабря 2019 года в японской Сайтаме он победил американца Куинтона Джексона

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ  /  купить фото

Свой следующий бой Федор Емельяненко проведет 23 октября 2021 года на турнире Bellator в Москве. Он сразится с американцем Тимоти Джонсоном. По словам президента Bellator Скотта Кокера, Емельяненко планирует завершить карьеру через два боя&lt;br> На фото: Федор Емельяненко (в центре) и гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный (справа) перед началом церемонии инаугурации президента России Владимира Путина в 2018 году

Свой следующий бой Федор Емельяненко проведет 23 октября 2021 года на турнире Bellator в Москве. Он сразится с американцем Тимоти Джонсоном. По словам президента Bellator Скотта Кокера, Емельяненко планирует завершить карьеру через два боя
На фото: Федор Емельяненко (в центре) и гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный (справа) перед началом церемонии инаугурации президента России Владимира Путина в 2018 году

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

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Федор Емельяненко родился 28 сентября 1976 года в украинском городе Рубежное (Луганская область) в семье сварщика и учительницы. Самбо и дзюдо начал заниматься еще в школе в Старом Осколе — сначала в секции, потом в спортивном классе, который вел Владимир Воронов — с ним Емельяненко работал впоследствии долгие годы. В 1994 году с отличием окончил профтехучилище по специальности «электрик». Отслужив в российской армии, Емельяненко начал заниматься спортом профессионально, выступая на соревнованиях по дзюдо и самбо

Фото: Коммерсантъ / Николай Цыганов  /  купить фото

В 1997 году Федор Емельяненко впервые выиграл международный турнир по самбо, а спустя год завоевал первое место на чемпионате России по дзюдо и третье — на чемпионате по самбо. Карьеру в смешанных единоборствах российский боец начал в 2000 году. Всего за год ему удалось достигнуть больших успехов: он одержал победу в 11 боях из 12 и стал чемпионом мира по версии организации RINGS

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

В 2003 году боец перешел в более престижную версию боев без правил — Pride, где разрешено добивать соперника в лежачем положении ногами и руками в голову. За первые годы выступления в Pride Федор Емельяненко провел одни из самых эффектных боев в своей карьере, одержав победу над именитыми бойцами Кевином Рендлеманом (на фото), Наойей Огавой, Марком Колманом, Антонио Ногуейрой

В 2004 году боец стал чемпионом Гран-при и чемпионом мира по боям без правил по версии Pride. Этот титул Федор Емельяненко защитил и через год, одержав победу над хорватом Мирко Крокопом (на фото), победившим ранее Александра Емельяненко — младшего брата Федора

Фото: Tomokazu Tazawa / Getty Images / Fotobank

В 2008 году Федор Емельяненко стал первым обладателем чемпионского пояса так называемого Всемирного альянса — организации, которая позиционирует себя как объединяющая чемпионов по различным версиям. Этому предшествовало заявление американского бойца Тима Сильвии (на фото), утверждавшего по ТВ, что Емельяненко боится выступать против бойцов UFC. Российский спортсмен вскоре опровергнул данное заявление: на это ему понадобилось всего 36 секунд на ринге и фирменный удушающий прием

За свою карьеру Федор Емельяненко провел 46 поединков, в 39 из которых одержал победу. Спортсмен является четырехкратным чемпионом мира по ММА в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратным — по версии RINGS, трехкратным — по версии WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом России по боевому самбо, а также заслуженным мастером спорта по самбо и мастером спорта международного класса по дзюдо

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

Федор Емельяненко имеет самую продолжительную серию среди всех действующих бойцов ММА — 10 лет без поражений, прервавшуюся в конце 2000-х

Фото: AP / Jeff Chiu

В 2009 году Федор Емельяненко заключил контракт на несколько боев с американской организацией Strikeforce. Российский боец уверенно выиграл первую схватку против Бретта Роджерса (на фото), однако во втором поединке неожиданно уступил бразильцу Фабрицио Вердуму

Фото: AP / Paul Beaty

Следующие два боя в феврале и июле 2011 года Емельяненко также проиграл, после чего заявил о возможном завершении своей карьеры в MMA

Фото: AP / Jeff Chiu

Федор Емельяненко не раз рассказывал о своем отношении к христианской вере: «Православие нет необходимости совмещать с чем-то. Это образ жизни. Я стараюсь жить по заповедям божьим, ходить в храм, молиться. Если вы православный, то по-другому просто невозможно жить. И не должен стоять вопрос — совмещать или не совмещать. Всегда ощущаешь, что ты должен делать, а что нет, чтобы не отойти от бога своими поступками, своими делами. А что касается пути воина, я занимаюсь единоборствами и представляю свою страну, защищаю честь России в этом виде спорта на мировых аренах, так же, как и все мои коллеги по команде. И это не находит осуждения у нашей православной церкви»

Фото: Воронов Валерий

Серию поражений Федор Емельяненко прервал в ноябре 2011 года, победив американца Джеффа Монсона. Бой, который прошел в столичном спорткомплексе «Олимпийский» в рамках турнира M-1 Global, продлился положенные три раунда. Судьи отдали победу россиянину, который владел инициативой на протяжении большей части боя

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

В 2012 году после победы над бразильцем Педру Хиззу Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры. Спортсмен занялся развитием смешанных единоборств в России и неоднакратно заявлял, что не намерен возвращаться на ринг. В том же году он был избран первым президентом созданного Союза смешанных боевых единоборств ММА России
На фото: с президентом России Владимиром Путиным

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Летом 2015 года Емельяненко заявил, что возобновит спортивную карьеру: «Я смог восстановиться и подлечить старые травмы. Последние три года я поддерживал физическую форму, но этого уровня пока не достаточно, чтобы выйти на бой. Поэтому недавно приступил к интенсивной подготовке», — заявил боец. 31 декабря он провел первый бой и нокаутировал индуса Джайдипа Сингха. Летом 2016 года Емельяненко одержал победу над бразильцем Фабио Мальдонадо

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

«Я стараюсь жить, как живут обычные люди. Как только боец посчитает себя великим, он проиграет»
С 2017 года Федор Емельяненко провел пять боев в рамках турнира ММА Bellator, три из которых он выиграл и два проиграл. В последнем из поединков 29 декабря 2019 года в японской Сайтаме он победил американца Куинтона Джексона

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

Свой следующий бой Федор Емельяненко проведет 23 октября 2021 года на турнире Bellator в Москве. Он сразится с американцем Тимоти Джонсоном. По словам президента Bellator Скотта Кокера, Емельяненко планирует завершить карьеру через два боя
На фото: Федор Емельяненко (в центре) и гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный (справа) перед началом церемонии инаугурации президента России Владимира Путина в 2018 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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