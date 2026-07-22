Федор Емельяненко подал в суд на писательницу из-за книги о своей жизни

Боец MMA Федор Емельяненко обратился в Останкинский суд Москвы с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчиками по делу выступают писательница-фантаст Анастасия Иванова (известная под псевдонимом Аля Рогожина) и издательство «АСТ». Дата заседания по иску, как сообщили ТАСС в суде, пока не назначена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Федор Емельяненко

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ Федор Емельяненко

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Причиной разбирательства стала книга «Легенда ММА — Федор Емельяненко», вышедшая в серии «Звезды отечественного спорта для детей». В этой же серии Анастасия Иванова опубликовала работы о боксере Дмитрии Биволе, теннисистке Марии Шараповой и хоккеисте Александре Овечкине. На момент публикации новости комментариев от ответчиков не поступало.

Федор Емельяненко — бывший чемпион Pride FC (долгое время эта организация была главным конкурентом UFC), многократный победитель чемпионатов мира и России по боевому самбо. Его профессиональный рекорд в смешанных единоборствах насчитывает 40 побед при 7 поражениях. Спортсмен завершил карьеру в феврале 2023 года.