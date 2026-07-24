Для спасения Роберта Давтяна не хватает 731 296 руб.

Руководитель Центра патологии позвоночника ООО «Клинический госпиталь на Яузе» Андрей Бакланов (Москва): «У Роберта прогрессирующая форма грудопоясничного сколиоза самой тяжелой, 4-й степени. Консервативное лечение не дало результатов. Деформация позвоночника быстро увеличивается, нарастают дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность, болевой синдром. Подростку необходима операция с установкой динамической конструкции по новой технологии VBT, которая позволит устранить искривление, сохранив подвижность позвоночника. После периода восстановления Роберт сможет жить активной жизнью без особых ограничений».

Стоимость операции 2 065 296 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 1 300 000 руб. Телезрители ГТРК «Калуга» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 731 296 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Роберта Давтяна, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Роберта — Вардуи Геворговны Ярамакян. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).