Алиев сообщил о тайной встрече представителей России и Германии в Баку

21 июля во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что в середине июля в Баку прошла встреча представителей Германии и России. Господин Алиев не привел никаких деталей.

«Могу сказать, что эта информация (о встрече.— “Ъ”) подтвердилась. Нас об этом ни Германия, ни Россия не уведомляли... Эти данные о перелетах дают основание говорить, что такая закрытая встреча действительно состоялась»,— сказал господин Алиев (цитата по «РИА Новости»). Однако немецкий канцлер заявил, что ему ничего о встрече не известно.

По данным издания Die Zeit, немецкую сторону представляли экс-председатель социал-демократов и бывший глава Бранденбурга Маттиас Плацтек и руководитель ведомства федерального канцлера при Ангеле Меркель христианский демократ Рональд Пофалла. Оба политика тесно связаны с германо-российским форумом «Петербургский диалог» (создан по инициативе президента России Владимира Путина и канцлера Герхарда Шрёдера в 2001 году и закрыт немецкой стороной после начала украинского конфликта) и в разные годы занимали должность председателя правления.

Российскую сторону представляли председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков (который ранее возглавлял «Петербургский диалог» с российской стороны), директор Института Европы РАН Алексей Громыко и председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

Подробнее — в материале «Ъ» «Два бакинских эмиссара».