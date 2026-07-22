Два бакинских эмиссара

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о проведении тайной встречи представителей России и Германии в Баку. Эта встреча не такая уж секретная. Немецкие СМИ пристально следят за форматом переговоров, созданным в 2024 году, и за изменением состава их участников. Точные цели таких встреч неизвестны, однако журналисты дружно рассматривают их как мостик к восстановлению двусторонних отношений после завершения украинского конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильхам Алиев и Фридрих Мерц

Фото: Christian Mang / Reuters Ильхам Алиев и Фридрих Мерц

Фото: Christian Mang / Reuters

21 июля в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине Ильхам Алиев сотворил маленькую сенсацию. Он вдруг сообщил, что в середине июля в Баку прошла встреча представителей Германии и России, не приведя при этом никаких деталей.

«Могу сказать, что эта информация (о встрече.— “Ъ”) подтвердилась. Нас об этом ни Германия, ни Россия не уведомляли... Эти данные о перелетах дают основание говорить, что такая закрытая встреча действительно состоялась»,— сказал Алиев (цитата по «РИА Новости»).

На это Мерц заявил, что ему ничего о встрече не известно.

Немецкие СМИ оказались более информированными, чем канцлер. По данным издания Die Zeit, немецкую сторону представляли экс-председатель социал-демократов и бывший глава Бранденбурга Маттиас Плацтек и руководитель ведомства федерального канцлера при Ангеле Меркель христианский демократ Рональд Пофалла. Оба политика тесно связаны с германо-российским форумом «Петербургский диалог» (создан по инициативе президента России Владимира Путина и канцлера Герхарда Шрёдера в 2001 году и закрыт немецкой стороной после начала украинского конфликта) и в разные годы занимали должность председателя правления.

К ним уже в Баку присоединились бывший посол Швейцарии в Берлине Тим Гульдиман и экс-генсек Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе швейцарец Томас Гремингер. В самих переговорах граждане Швейцарии уже не участвовали.

Российскую сторону представляли председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков (который ранее возглавлял «Петербургский диалог» с российской стороны), директор Института Европы РАН Алексей Громыко и председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

Все участники переговоров прибыли в столицу Азербайджана 12 июля, а сама встреча состоялась на следующий день. Переговоры прошли в хорошо охраняемом конференц-зале отеля Four Seasons, где остановилась российская делегация, и длились несколько часов. Журналисты также смогли узнать, на каком рейсе представители ФРГ прилетели в Баку, на каких местах в самолете они сидели и, например, где и чем ужинали россияне.

А вот содержание встречи выяснить не удалось. В Die Zeit выдвинули версию о том, что главной темой переговоров была идея возрождения «Петербургского диалога».

По данным газеты, представители России должны были передать Плацтеку и Пофалле два письма, в которых говорится, что Москва готова завершить украинский конфликт только на своих условиях, и содержится предложение восстановить связи с Берлином после заключения мира.

Плацтек и Пофалла — выходцы из партий, которые сейчас находятся у руля в Германии, и до сих пор имеют связи и определенное влияние внутри этих политических сил. Их реальный вес довольно ограничен, а сами переговоры не санкционированы правительством и не находят у действующих чиновников той поддержки, на которую рассчитывают сами участники диалога.

Сам формат встреч в Баку был инициирован еще в 2024 году, с тех пор в столице Азербайджана прошло уже несколько. Однажды, правда, участники сменили место локации и предпочли провести переговоры в Абу-Даби. Состав участников с обеих сторон также непостоянен.

В мае 2025 года с российской стороны отсутствовал Громыко, а с немецкой, наоборот, был настоящий аншлаг. Помимо уже упомянутых лиц на встрече присутствовал действующий депутат Бундестага социал-демократ Ральф Штегнер, который также входил в комитет по парламентскому контролю, отвечающий за надзор за спецслужбами. Попытались привлечь и бывшего премьера Северного Рейна—Вестфалии Армина Лашета, который возглавил ХДС после ухода Меркель и был кандидатом в канцлеры в 2021 году. Сам он на встречу не явился, но в Баку поехал бывший министр Северного Рейна—Вестфалии по европейским делам Штефан Хольтхофф-Пфёртнер.

Меньше чем через месяц после этой встречи Штегнер в соавторстве с группой социал-демократов опубликовал манифест о возобновлении отношений с Россией, который чуть не стоил ему политической карьеры.

Немецкие спецслужбы, по данным Die Zeit, рассматривают эти неофициальные встречи в качестве операции России по оказанию влияния на немецкую политику в отношении Москвы. Такого же мнения придерживаются и в других европейских разведках, а самих переговорщиков от ФРГ неофициально называют «участниками бакинского дела».

Вероника Вишнякова