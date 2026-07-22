Глава Шебекинского округа Белгородской области Андрей Гриднев покидает пост

Досрочно будут прекращены полномочия главы Шебекинского муниципального округа Белгородской области Андрея Гриднева. Вопрос включен в повестку внеочередного девятого заседания окружного Совета депутатов второго созыва и стоит в ней первым номером. Заседание состоится в пятницу, 24 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Гриднев

Фото: администрация Шебекинского округа Белгородской области Андрей Гриднев

Фото: администрация Шебекинского округа Белгородской области

В качестве докладчика выступит зампредседателя Совета депутатов Дарья Катаржнова. Информации о том, кто будет исполнять обязанности главы округа после сложения полномочий господином Гридневым, нет.

Вторым пунктом в повестке внеочередного заседания обозначено объявление конкурса по отбору кандидатур на должность главы Шебекинского округа. Также депутаты рассмотрят вопрос о назначении половины состава членов конкурсной комиссии.

UPD. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев прокомментировал уход Андрея Гриднева с поста. Глава региона отметил, что «атаки на округ усилились, обстрелы и удары БПЛА становятся интенсивнее, и в таких условиях команда на месте должна работать без права на ошибку».

«К Андрею Николаевичу претензий нет, но безопасность жителей для меня важнее любых других соображений. Ситуацию в округе держу на личном контроле. Нового руководителя определим с депутатами Совета — найдем человека, способного работать результативно в условиях приграничья»,— заявил господин Шуваев.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», Андрей Гриднев возглавил приграничный Шебекинский округ в феврале 2025 года, но исполняющим обязанности руководителя муниципалитета был назначен с декабря 2024-го. В конце октября 2025-го Совет депутатов переизбрал его главой на пятилетний срок полномочий.

Андрей Гриднев родился 1 мая 1977 года. Имеет высшее образование в сфере сельского хозяйства, является кандидатом технических наук. Работал в региональном департаменте агропромышленного комплекса (сейчас — министерство сельского хозяйства и продовольствия), руководил комитетом по развитию агропромышленного комплекса Белгородского района. С 2015-го по 2024 год занимал пост главы Новооскольского округа.

Денис Данилов