Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Андрей Гриднев официально возглавил Шебекинский округ Белгородской области

Члены Совета депутатов Шебекинского округа Белгородской области избрали главой муниципалитета Андрея Гриднева. Об этом сообщили в местной администрации.

Андрей Гриднев (справа) во время последнего заседания окружного совета депутатов

Андрей Гриднев (справа) во время последнего заседания окружного совета депутатов

Фото: из Telegram-канала Андрея Гриднева

Андрей Гриднев (справа) во время последнего заседания окружного совета депутатов

Фото: из Telegram-канала Андрея Гриднева

Господин Гриднев в декабре 2024 года покинул пост главы Новооскольского округа, который занимал с декабря 2018-го. Тогда же его назначили первым замглавы муниципалитета.

Шебекинским округом с 2018 года руководил Владимир Жданов. В конце января он возглавил Старооскольский городской округ, сменив на посту руководителя местной администрации Андрея Чеснокова. Последний в конце 2024 года стал советником директора Старооскольского геологоразведочного института (филиал Московского геологоразведочного института имени Серго Орджоникидзе).

Главой Новооскольского округа на прошлой неделе был избран Андрей Миськов, с 2020 года руководивший администрацией Краснояружского района.

Алина Морозова