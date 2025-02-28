Андрей Гриднев официально возглавил Шебекинский округ Белгородской области

Члены Совета депутатов Шебекинского округа Белгородской области избрали главой муниципалитета Андрея Гриднева. Об этом сообщили в местной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Гриднев (справа) во время последнего заседания окружного совета депутатов

Фото: из Telegram-канала Андрея Гриднева Андрей Гриднев (справа) во время последнего заседания окружного совета депутатов

Фото: из Telegram-канала Андрея Гриднева

Господин Гриднев в декабре 2024 года покинул пост главы Новооскольского округа, который занимал с декабря 2018-го. Тогда же его назначили первым замглавы муниципалитета.

Шебекинским округом с 2018 года руководил Владимир Жданов. В конце января он возглавил Старооскольский городской округ, сменив на посту руководителя местной администрации Андрея Чеснокова. Последний в конце 2024 года стал советником директора Старооскольского геологоразведочного института (филиал Московского геологоразведочного института имени Серго Орджоникидзе).

Главой Новооскольского округа на прошлой неделе был избран Андрей Миськов, с 2020 года руководивший администрацией Краснояружского района.

Алина Морозова