Поставщика Росгвардии обвиняют в мошенничестве и контрабанде

Составлено ИИ-Ассистентъ

Дело Андрея Руля не первый случай обвинений в махинациях при поставках в Росгвардию. Ранее, по схожим обвинениям в особо крупном мошенничестве, проходил бывший заместитель директора Росгвардии по тылу генерал-лейтенант Сергей Милейко, которого обвиняли в незаконном получении нежилого помещения. Также было возбуждено уголовное дело о хищении 262 млн рублей, выделенных Росгвардии на закупку спецтехники для охраны арктических портов, где речь шла о поставке некачественных боевых катеров. По данному делу одним из фигурантов был бизнесмен Александр Бескровный, который признал вину.

Похожие инциденты происходили и с другими ведомствами. Например, были арестованы бывшие сотрудники Минобороны и Алексей Костылев, основатель Readovka, по делу о хищениях при исполнении госконтрактов на закупку и поставку БПЛА, где ущерб оценивается в 1 млрд рублей, что совпадает с суммой ущерба в деле Руля. Также были предъявлены обвинения директору ООО «Аэроком» Виктору Янькову в мошенничестве при поставке беспилотников для СВО, причем он уже был ранее судим за схожую аферу. В 2025 году был вынесен приговор группе лиц по делу о мошенничестве при поставке для Минобороны армейских часов, где использовались более дешевые зарубежные комплектующие вместо российских, что привело к ущербу свыше 1,3 млрд рублей. Эти случаи свидетельствуют о системности проблем с качеством и надежностью поставок вооружения и техники для государственных нужд, а также о значительных суммах хищений.

Обвинения Андрею Рулю по нескольким статьям УК РФ, включая контрабанду военной техники, мошенничество и отмывание денег, указывают на комплексный характер предполагаемых преступлений, затронувших весь процесс — от закупки до легализации незаконно полученных средств. Отказ Руля от ранее данных показаний, полученных, по его словам, под давлением, может усложнить судебный процесс и повлиять на исход дела.