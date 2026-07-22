Неограниченные суммы на бомбы

Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что расходы на войну с Ираном уже достигли $37,5 млрд. На слушаниях в Сенате США он запросил дополнительное финансирование на покрытие связанных с войной трат. После этого господин Хегсет столкнулся с острой критикой со стороны сенаторов — как демократов, так и республиканцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Пентагона Пит Хегсет

Фото: Eric Lee / Reuters Глава Пентагона Пит Хегсет

Фото: Eric Lee / Reuters

На слушаниях в комитете Сената по ассигнованиям Пит Хегсет рассказал, что США уже потратили на войну с Ираном $37,5 млрд. Это на $9 млрд больше суммы, о которой американские власти сообщали на прошлой неделе. Вместе с господином Хегсетом в комитете выступил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Дэн Кейн. Они запросили у Сената дополнительные $67 млрд на покрытие военных расходов. Эта сумма может быть выделена в дополнение к годовому бюджету Пентагона, составляющему около $1,5 трлн.

Впрочем, не все в США считают корректной информацию Пита Хегсета о тратах на войну. Как отмечают американские СМИ, в том числе CBS News и The Washington Post, реальные расходы могут быть существенно больше. В частности, указанные траты не включают средства на обновление объектов на американских военных базах, которые были повреждены во время конфликта. Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), еще в июне некоторые исследователи оценивали расходы на войну в $40 млрд.

Во время заседания сенаторы-демократы активно критиковали господина Хегсета. Они припомнили министру войны, что ранее Пентагон давал оптимистичные оценки длительности и результатов войны.

«Просто не знаешь, какой версии о войне верить. Она закончилась или нет? Она (завершится.— “Ъ”) за две недели или нет? У нас нет ракет или они есть?» — заявила сенатор-демократ Кирстен Джиллибрант.

По ее мнению, глава Пентагона пытается «получить на бомбы неограниченные суммы».

Представители Демократический партии также активно интересовались, что именно администрация президента намерена делать для возобновления судоходства через Ормузский пролив, отмечая, что до начала конфликта никаких проблем с трафиком не было. Как пишет WSJ, заявления Пита Хегсета разочаровали и многих республиканцев — так, сенатор Джон Кеннеди отметил, что хочет «прямых ответов» о блокаде Ормуза.

Слушания в Сенате прошли в момент очередного обострения конфликта США и Ирана. Дэн Кейн не ответил прямо на вопросы о возможностях дальнейшей эскалации. В ответ на вопрос одного из сенаторов о возможности наземной операции в Иране он не исключил такого развития событий, заявив, что руководство армии «всегда разрабатывает невероятное число вариантов и связанных с ними рисков».

Слушания длились три с половиной часа. Как отмечает BBC, они закончились «перепалкой» между господином Хегсетом и сенатором-демократом Гэри Питерсом, который назвал деятельность главы Пентагона «провалом» и раскритиковал администрацию президента США Дональда Трампа за развязывание «вечной войны». Пит Хегсет сказал, что сенатору должно быть стыдно за такую оценку войны и что у того «синдром помешательства на Трампе».

Яна Рождественская