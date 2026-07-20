С Тегерана спросят за американские потери

Администрация президента США Дональда Трампа планирует возобновить полномасштабные боевые действия против Ирана. Одновременно растут потери американцев — вечером 19 июля Центральное командование вооруженных сил (ВС) США сообщило о гибели в Ираке третьего за последние несколько дней военнослужащего. В Пентагоне полагают, что Иран научился обходить американские средства противоракетной обороны, развернутые на Ближнем Востоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Власти США «планируют более масштабную войну» против Ирана, сообщило издание The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. По этой причине Вашингтон наращивает на Ближнем Востоке количество истребителей и самолетов-заправщиков. Один из собеседников издания, однако, заметил, что вести долгую полномасштабную операцию против Тегерана Вашингтон не сможет в связи с сокращением запасов ракет-перехватчиков, нехваткой дальнобойных ракет и проблемами с использованием американских баз, которые были повреждены иранскими ударами.

«У нас недостаточно ресурсов для безопасного поддержания операций, но не думаю, что Белый дом об этом знает»,— признался источник WP.

Сообщение о подготовке к новой фазе американской операции появилось после того, как Пентагон подтвердил смерть третьего с 17 июля военного. «В северном Ираке в результате контролируемого подрыва неразорвавшихся боеприпасов сбитого иранского беспилотника погиб американский военнослужащий,— сообщило 19 июля в соцсети X Центральное командование ВС США.— Второй военнослужащий получил ранение и продолжает получать медицинскую помощь».

За день до этого двое американских солдат были убиты в результате иранского удара по Иордании. Как заявили американские чиновники в разговоре с The Wall Street Journal (WSJ), потери не были случайными: Иран за последние месяцы усовершенствовал свои ракеты таким образом, что они научились обходить американские системы противовоздушной обороны, развернутые в арабских странах.

В ночь на 20 июля Центральное командование ВС США проинформировало о девятом раунде бомбардировок иранских позиций.

«Удары продолжат истощать иранские военные возможности, используемые для нападения на торговые суда и гражданских моряков, следующих через Ормузский пролив»,— подчеркнули американские военные.

Как заявил за считанные часы до того президент Дональд Трамп, 19 июля Пентагон нанес Ирану «очень сильный удар» — в отместку за гибель американских военнослужащих. «Иран очень, очень сильно пострадал,— подчеркнул глава Белого дома.— Он потерял почти все в военном отношении. У него почти ничего не осталось… У него есть кое-какие производственные мощности, но не очень большие. Мы контролируем пролив (имеется в виду Ормуз.— “Ъ”). А он ничего не контролирует».

В свою очередь, иранские силы нанесли новую серию ударов по американским объектам в регионе, второй раз за последние несколько дней атаковав Сирию, где все еще остается небольшой контингент американцев. «Сейчас операции ВС нашей страны против американских баз и интересов в регионе ведутся круглосуточно независимо от атак противника»,— объявили в иранской армии.

Внутри Ирана теперь звучат голоса в поддержку расширения атак на США и превращения ответных ударов в полноценную наступательную операцию.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) находится в эти дни в состоянии повышенной боевой готовности. В разговорах с местными СМИ представители ЦАХАЛа признают, что рано или поздно эскалация в регионе затронет и его.

По данным израильской новостной корпорации «Кан», Соединенные Штаты уже уведомили Израиль о планах активизировать боевые действия против Ирана, но в то же время дали понять, что пока не намерены втягивать ЦАХАЛ в нынешнюю кампанию.

Администрация господина Трампа, однако, публично утверждает, что не отказывается от переговоров. «Соединенные Штаты всегда остаются открытыми для дипломатического решения,— подчеркнул госсекретарь Марко Рубио 19 июля перед вылетом в Манилу на саммит АСЕАН.— Мы неоднократно предпринимали попытки с Ираном, и мы будем продолжать пытаться. Если эта дверь откроется, мы будем рады».

Ближайший шанс на опосредованные контакты появится на следующей неделе, когда в Тегеран с визитом отправится премьер-министр Ирака Али аз-Зейди.

По данным иранского источника издания «Аль-Джарида», 14 июля он провел переговоры в Вашингтоне с Трампом и пообещал передать от него некое послание иранскому руководству во время своего визита в Тегеран. Что это за послание, собеседник «Аль-Джариды» не уточнил.

Нил Кербелов