Маск пообещал «с исторической точностью» воссоздать «Одиссею» при помощи Grok

Grok Imagine позволит сгенерировать полнометражный фильм по «Одиссее» Гомера. Нейросеть сможет воссоздать сюжет поэмы «с исторической точностью», заявил глава X Илон Маск. Свою версию «Одиссеи» он пообещал опубликовать до конца 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Evan Vucci / File Photo / Reuters Илон Маск

Фото: Evan Vucci / File Photo / Reuters

К своему посту господин Маск приложил трехминутный ролик, сгенерированный Grok Imagine. В нем содержится несколько сцен из древнегреческой поэмы, в том числе диалоги Одиссея и морской нимфы Калипсо.

Этот пост предприниматель опубликовал спустя несколько дней после выхода в мировой прокат «Одиссеи» Кристофера Нолана. За последние несколько месяцев Илон Маск несколько раз поддерживал критику фильма, в том числе из-за чернокожей актрисы Лупиты Нионго, которая сыграла Елену Троянскую.

В мае господин Маск поделился публикацией ультраконсервативного блогера Мэтта Уолша с оскорблениями в адрес артистки и написал: «Верно». Ранее основатель Х говорил, что такой актерский состав станет «оскорблением для Гомера».

Что Кристофер Нолан сделал с «Одиссеей» Гомера — в материале «Ъ» «Боги умерли. Давно».