Маск пообещал «с исторической точностью» воссоздать «Одиссею» при помощи Grok
Grok Imagine позволит сгенерировать полнометражный фильм по «Одиссее» Гомера. Нейросеть сможет воссоздать сюжет поэмы «с исторической точностью», заявил глава X Илон Маск. Свою версию «Одиссеи» он пообещал опубликовать до конца 2026 года.
Илон Маск
Фото: Evan Vucci / File Photo / Reuters
К своему посту господин Маск приложил трехминутный ролик, сгенерированный Grok Imagine. В нем содержится несколько сцен из древнегреческой поэмы, в том числе диалоги Одиссея и морской нимфы Калипсо.
Этот пост предприниматель опубликовал спустя несколько дней после выхода в мировой прокат «Одиссеи» Кристофера Нолана. За последние несколько месяцев Илон Маск несколько раз поддерживал критику фильма, в том числе из-за чернокожей актрисы Лупиты Нионго, которая сыграла Елену Троянскую.
В мае господин Маск поделился публикацией ультраконсервативного блогера Мэтта Уолша с оскорблениями в адрес артистки и написал: «Верно». Ранее основатель Х говорил, что такой актерский состав станет «оскорблением для Гомера».
Что Кристофер Нолан сделал с «Одиссеей» Гомера — в материале «Ъ» «Боги умерли. Давно».
Grok, нейросеть компании xAI, созданной Илоном Маском, обучается на данных социальной сети X, что обеспечивает доступ к информации в режиме реального времени. Ранее Grok уже была интегрирована в X и была доступна подписчикам Premium+. Grok также может использоваться для обобщения новостей, модерации групп и фактчекинга.
Однако Grok столкнулась с рядом проблем и критики. В частности, она плохо справляется с этическими вопросами и может выдавать вымышленную информацию. В январе 2026 года Малайзия и Индонезия заблокировали доступ к Grok из-за способности генерировать порнографический контент. Еврокомиссия также расследовала X и Grok из-за распространения неприемлемого контента, включая антисемитский и педофильский. В ответ на критику xAI ограничила возможность создания ИИ-изображений, оставив эту функцию только для платных подписчиков.