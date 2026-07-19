«Одиссея» собрала самую большую среди фильмов Нолана прибыль за первые выходные
Фильм Кристофера Нолана «Одиссея» заработал около $264 млн за первые выходные показа. Это больше, чем другие фильмы этого режиссера, пишет Variety.
По данным издания, кинокартина собрала $124,5 млн почти в 4 тыс. американских кинотеатров. В других странах кассовый сбор «Одиссеи» достиг $139,6 млн. Прибыль посчитали на 73 рынках, уточняет Variety. На 48 из них «Одиссея» стала самым кассовым фильмом господина Нолана в первые выходные проката.
В публикации отмечается, что фильм обогнал по сборам в первые дни проката другие успешные киноленты господина Нолана — «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Темный рыцарь» и «Оппенгеймер». Первый фильм собрал в первые выходные $249 млн, второй — $198 млн, третий — $180 млн.
«Одиссея» — проект Кристофера Нолана, снятый под эгидой Universal Pictures. Сценарий к нему господин Нолан начал писать весной 2024 года. Фильм полностью снят на пленочные камеры IMAX. Одиссея, царя Итаки, сыграет Мэтт Дэймон. В звездный состав также входят Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Зендая, Шарлиз Терон, Эллиот Пейдж, Джон Бернтал и Джон Легуизамо.
Успех «Одиссеи» среди фильмов режиссера Кристофера Нолана был в значительной степени предсказан. Financial Times ранее сообщала, что картина может собрать более $200 млн по всему миру в первый уикенд. Это ожидание основано на высоких предпродажах, таких как в лондонском кинотеатре BFI IMAX, где было продано 28 тысяч билетов за сутки, что втрое превышает показатели «Оппенгеймера». Глава IMAX Ричард Гелфонд отмечал рекордные предпродажи, при этом билеты во многие залы были распроданы на первые пять недель проката, что свидетельствует о высоком интересе зрителей к трехчасовому блокбастеру, полностью снятому на камеры IMAX.