«Одиссея» собрала самую большую среди фильмов Нолана прибыль за первые выходные

Фильм Кристофера Нолана «Одиссея» заработал около $264 млн за первые выходные показа. Это больше, чем другие фильмы этого режиссера, пишет Variety.

По данным издания, кинокартина собрала $124,5 млн почти в 4 тыс. американских кинотеатров. В других странах кассовый сбор «Одиссеи» достиг $139,6 млн. Прибыль посчитали на 73 рынках, уточняет Variety. На 48 из них «Одиссея» стала самым кассовым фильмом господина Нолана в первые выходные проката.

В публикации отмечается, что фильм обогнал по сборам в первые дни проката другие успешные киноленты господина Нолана — «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Темный рыцарь» и «Оппенгеймер». Первый фильм собрал в первые выходные $249 млн, второй — $198 млн, третий — $180 млн.

«Одиссея» — проект Кристофера Нолана, снятый под эгидой Universal Pictures. Сценарий к нему господин Нолан начал писать весной 2024 года. Фильм полностью снят на пленочные камеры IMAX. Одиссея, царя Итаки, сыграет Мэтт Дэймон. В звездный состав также входят Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Зендая, Шарлиз Терон, Эллиот Пейдж, Джон Бернтал и Джон Легуизамо.