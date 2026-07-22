Мануфактуру барона Штиглица в Ивангороде передали в собственность муниципалитету

Управление Росимущества по Петербургу и Ленобласти сообщило о передаче в собственность Ивангородского городского поселения «Комплекса Нарвской льно-джутовой мануфактуры». По данным «Ъ Северо-Запад», реставрация объекта оценивается примерно в 1,5 млрд рублей. В администрации Ивангорода говорят о желании создать на этом месте образовательно-туристический кластер.

До этого момента комплексом управлял фонд «Наследие барона Штиглица», во главе которого стоит его потомок Елена Штиглиц. На сайте Фонда президентских грантов есть информация о четырех грантовых заявках, которые подавала организация, однако финансирование в размере 489 тыс. рублей было получено только один раз. Елена Штиглиц с коллегами, среди которых вице-президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Олег Романов, ранее разрабатывали проект восстановления Нарвской мануфактуры и привлекали волонтеров для уборки территории.

Нарвская льно-джутовая мануфактура была основана в середине XIX века финансистом, промышленником и меценатом Александром Людвиговичем Штиглицем и представляла собой суконное и льнопрядильное предприятия. Мануфактура считалась основным поставщиком парусины для российского флота, поэтому район Ивангорода, в котором располагалось предприятие, до сих пор носит название Парусинка. В начале XX века на мануфактуре работали более 2 тысяч человек, а по объему производства она была на третьем месте среди льнопрядильных фабрик России.

В новейшей истории ряд помещений мануфактуры, принадлежащей государству, сдавали в аренду. В 2020 году СМИ сообщали о том, что помещения, в которых на тот момент производили строительный утеплитель, находятся в аварийном состоянии. В итоге договор с арендатором Федором Ноздрей, который якобы «резал на металлолом станки», был расторгнут, а мануфактуру в 2022 году передали в пользование фонда «Наследие барона Штиглица».

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ивангорода Ольга Ерохина в беседе с «Ъ Северо-Запад» рассказала, что администрация планирует сделать из бывшей мануфактуры не просто музейный объект, а образовательно-туристический кластер с мастерскими для студентов Академии Штиглица, кафе, отелем и лекторием. Кроме того, предполагается построить мемориал памяти жертв Холокоста, поскольку в годы Великой Отечественной войны в корпусах мануфактуры располагался фашистский концентрационный лагерь.

Примерный объем инвестиций для восстановления Нарвской мануфактуры — не менее 1,5 млрд рублей с учетом реставрации усадьбы барона Штиглица и фабричных корпусов, а также приведения в порядок территории парка. «Помимо бюджетного финансирования, мы будем активно привлекать инвесторов. До 2030 года мы хотим заключить основные соглашения и более детально разработать проект реставрации»,— говорит Ольга Ерохина.

Сергей Юргенсон