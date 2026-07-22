Разминка боем

В ближайшие два дня знаменитые британские супертяжеловесы Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа проведут поединки, которые похожи на тренировочные. Они нужны этим звездам, настрадавшимся от короля категории Александра Усика, но теперь, когда тот решил уйти из спорта, снова получившим шанс очутиться на верхушке иерархии, чтобы поддержать или набрать тонус перед их встречей. Фьюри будет поддерживать его боем против польского «динозавра» Мариуша Ваха, Джошуа — против албанца Кристиана Пренги, персонажа чуть более любопытного из-за длиннющей серии побед нокаутом.

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В Великобритании, профессиональный бокс обожающей, эти две даты, конечно, заранее выделили в календаре красным цветом: 23 июля в Паттайе Тайсон Фьюри дерется с Мариушом Вахом, 24-го в Джидде — Энтони Джошуа c Кристианом Пренгой. Смотреть рекомендуется, помня о контексте.

Забавно вспоминать, но в этом году исполнилось ровно десять лет с тех пор, как впервые появилась идея свести на ринге двух самых талантливых представителей нового поколения британских супертяжей. В тот момент, в 2016-м, Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа были еще очень молоды. Но Фьюри уже успел одолеть доминировавшего в категории украинца Владимира Кличко. А про Джошуа всем было понятно, что способностей у него достаточно, чтобы повторить это достижение. Тогда с поединком не сложилось. Каждый пошел своей дорогой. У Джошуа она получилась довольно гладкой, у Фьюри — ухабистой: с допинговой дисквалификацией, психологическими проблемами, паузой в карьере. Но оба в итоге смогли не просто заработать чемпионские пояса, а оказаться в такой ситуации, когда до статуса именно короля категории — один маленький шаг.

И ни тому ни другому не удалось его сделать из-за объявившегося в ней соотечественника Кличко Александра Усика, боксировавшего прежде в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

Он по два раза победил и Энтони Джошуа, и Тайсона Фьюри, казалось, заодно уничтожив шанс на их очную встречу. Интересно же, когда в ней на кону что-то исключительно ценное, а схватка двух знаменитых неудачников — так себе афиша.

Но нынче-то актуальности в ней резко добавилось. В июне Александр Усик сообщил, что скоро завершает карьеру и расстается со всеми своими чемпионскими поясами. Фьюри и Джошуа ни один не достался. Но расклад в современном супертяжелом весе сейчас такой, что более узнаваемых фигур в нем все равно нет. И глупо не дать им шанс попробовать все-таки добраться до королевского ранга. Например, через бой друг с другом, который пытались устроить еще десять лет назад.

На самом деле о том, что поединок в ближайшие месяцы состоится, стало известно еще в апреле. А летом уже всплывали подробности: скорее всего, примет его Wembley, главный лондонский стадион, и примет глубокой ночью (организаторы хотят, чтобы и для американской публики время трансляции было комфортным). Но перед ним будущим соперникам надо как следует размяться на ком-то попроще, дабы проверить тонус.

Тайсон Фьюри после второго поражения от Александра Усика в декабре 2024 года вышел на ринг всего однажды: в апреле он одолел россиянина Арсланбека Махмудова. У Энтони Джошуа свежий график вроде бы более насыщенный, но тут важно знать нюансы. В 2024 году он перенес тяжелейший нокаут в матче против еще одного своего соотечественника Даниэля Дюбуа, а после него провел лишь один бой. И это было так себе испытание. В декабре 2025 года Джошуа побил американского блогера Джейка Пола. А побив, поехал в Нигерию, где попал в жуткую автокатастрофу и потерял в ней двух близких друзей, пережив настолько глубокую депрессию, что хотел завязать со спортом. В общем, насчет его состояния есть сомнения.

Тестировать британцев будут, впрочем, боксеры, от которых подвигов не ждут. Соперник Тайсона Фьюри — это 46-летний поляк Мариуш Вах, детина, который когда-то претендовал на чемпионский титул, но в последнее время проигрывает всем подряд. Оппонент Энтони Джошуа — персонаж более любопытный. Кристиан Пренга обосновался в Америке, в основном выступает в скромных залах на Восточном побережье США, а в штате Нью-Джерси, где боксирует чаще всего, превратился в местную достопримечательность. У Пренги потрясающий послужной список: на единственное поражение приходится 20 побед, и все — досрочные. Правда, чтобы заранее не лишать зрелища привкуса настоящей интриги, лучше не изучать перечень оппонентов, падавших после его фирменных ударов по печени и в подбородок. Хотя бы относительно известных среди них днем с огнем не сыщешь.

Алексей Доспехов