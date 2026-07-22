Главному тренеру «Саутгемптона» предъявили обвинения в шпионаже за соперниками

Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила главному тренеру «Саутгемптона» Тонде Эккерту обвинения по делу о слежке за соперниками. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тонда Эккерт

Фото: Peter Cziborra / Action Images / Reuters Тонда Эккерт

Фото: Peter Cziborra / Action Images / Reuters

В заявлении FA сказано, что немецкий специалист «действовал ненадлежащим образом и/или нанес ущерб репутации футбола, руководя и/или разрешая наблюдение за тренировками ''Оксфорд Юнайтед'', ''Ипсвич Таун'' и ''Мидлсбро'' перед матчами этих клубов с ''Саутгемптоном'' в декабре 2025-го, апреле и мае 2026-го соответственно». До 28 июля Тонда Эккерт должен предоставить свои комментарии.

В мае «Саутгемптон» по сумме двух встреч (0:0, 1:2) обыграл «Мидлсбро» в полуфинале play-off Championship (второго по силе английского дивизиона) за выход в Английскую премьер-лигу. Однако проигравшая команда потребовала исключить победителя из числа участников финала на фоне шпионского скандала. Перед первым матчем аналитик «Саутгемптона» Уильям Солт снимал на телефон тренировку соперников.

Английская футбольная лига (EFL) начала расследование, в ходе которого были выявлены нарушения перед матчами Championship с «Оксфорд Юнайтед» и «Ипсвич Таун». «Саутгемптон» исключили из play-off. Также независимая дисциплинарная комиссия сняла с клуба четыре очка в турнирной таблице Championship сезона-2026/27.

Подробнее о скандале — в материале «Ъ» «Шпион, который меня сгубил».

Таисия Орлова