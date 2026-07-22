Главному тренеру «Саутгемптона» предъявили обвинения в шпионаже за соперниками
Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила главному тренеру «Саутгемптона» Тонде Эккерту обвинения по делу о слежке за соперниками. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Тонда Эккерт
Фото: Peter Cziborra / Action Images / Reuters
В заявлении FA сказано, что немецкий специалист «действовал ненадлежащим образом и/или нанес ущерб репутации футбола, руководя и/или разрешая наблюдение за тренировками ''Оксфорд Юнайтед'', ''Ипсвич Таун'' и ''Мидлсбро'' перед матчами этих клубов с ''Саутгемптоном'' в декабре 2025-го, апреле и мае 2026-го соответственно». До 28 июля Тонда Эккерт должен предоставить свои комментарии.
В мае «Саутгемптон» по сумме двух встреч (0:0, 1:2) обыграл «Мидлсбро» в полуфинале play-off Championship (второго по силе английского дивизиона) за выход в Английскую премьер-лигу. Однако проигравшая команда потребовала исключить победителя из числа участников финала на фоне шпионского скандала. Перед первым матчем аналитик «Саутгемптона» Уильям Солт снимал на телефон тренировку соперников.
Английская футбольная лига (EFL) начала расследование, в ходе которого были выявлены нарушения перед матчами Championship с «Оксфорд Юнайтед» и «Ипсвич Таун». «Саутгемптон» исключили из play-off. Также независимая дисциплинарная комиссия сняла с клуба четыре очка в турнирной таблице Championship сезона-2026/27.
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Инцидент с «Саутгемптоном» не является единичным случаем «шпионажа» в английском футболе. Так, в 2019 году «Лидс Юнайтед» отправлял сотрудников следить за тренировками соперников по Championship и отделался штрафом в 200 тысяч фунтов стерлингов, поскольку нарушение произошло до введения статьи 127 регламента EFL, запрещающей подобную слежку. Кроме того, женская олимпийская сборная Канады также столкнулась с последствиями за использование беспилотника для наблюдения за тренировкой команды Новой Зеландии на Олимпийских играх в Париже, что привело к отстранению виновных. Таким образом, хотя подобная практика не нова, реакция Футбольной ассоциации Англии на текущие обвинения против главного тренера «Саутгемптона» и клуба является частью более широкой тенденции по ужесточению правил и санкций за нарушения, связанные с недобросовестным поведением в спорте.
Подобные скандалы подчеркивают важность соблюдения регламентов и принципов честной игры в футболе, особенно когда речь идет о финансовых и репутационных последствиях. Решение EFL исключить «Саутгемптон» из плей-офф и снять очки является беспрецедентным и создает важный прецедент для будущих разбирательств. Это может повлиять на то, как клубы будут интерпретировать и применять правила в отношении наблюдений за соперниками, и, возможно, спровоцирует более тщательную проработку регламентов, касающихся недобросовестной конкуренции.