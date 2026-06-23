По итогам ПМЭФ бизнес Черноземья вложит 20 млрд в проекты вне макрорегиона

В ходе Петербургского международного экономического форума инвесторы из Черноземья заключили соглашения о реализации пяти инвестиционных проектов за пределами макрорегиона. Общий объем вложений в них превышает 20 млрд руб., сообщает «Российская газета».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Крупнейший проект — стоимостью 9,3 млрд руб. — может быть реализован в Краснодарском крае. Компания «Л-пак» с корнями из Липецка (входит в структуры семьи Каранчуков) планирует построить в Тихорецке завод по производству упаковки и гофрокартона. Предприятие будет выпускать гофролист, изделия сложной высечки и четырехклапанный ящик. На нем планируют создать порядка 300 рабочих мест. Для реализации проекта в апреле 2025 года в Тихорецке было зарегистрировано ООО «Л-пак Кубань». По данным Rusprofile, выручка компании не раскрывается, убыток составил 445 тыс. руб. Владельцем является личный фонд «КИК», учредители которого не называются.

Еще один проект в Краснодарском крае планирует реализовать группа компаний «Эфко» со штаб-квартирой в Алексеевке Белгородской области. На таманской производственной площадке планируется удвоить — с 12,5 до 25 тыс. т в год — производство эквивалентов масла какао. Речь идет об ингредиенте, который изготавливается из орехов ши, поставляемых из Западной Африки. Инвестиции в проект оцениваются в 5,8 млрд руб., должно быть создано 200 рабочих мест. Представители ГК уточнили, что с запуском второй очереди предприятия будут практически полностью закрыты потребности стран ЕАЭС в этом ингредиенте.

Три проекта в сфере сельского хозяйства заявила основанная в Воронежской области группа компаний «Эконива» Штефана Дюрра.

В Самарской области до 2029 года планируют построить молочный комплекс на 3,8 тыс. коров и площадку для выращивания молодняка на 5,1 тыс. голов. Инвестиции в проект составят 5 млрд руб., будет создано 150 рабочих мест. ГК с 2020 года реализует в регионе проект строительства молочного комплекса мощностью 40 тыс. т сырого молока в год.

В Ленинградской области запланирован новый молочный комплекс на 3,5 тыс. коров мощностью более 40 тыс. т молока в год. Параметры проекта не раскрываются, известно о создании 100 рабочих мест. «Эконива» работает в регионе с 2019 года.

В Хабаровском крае рассматривается возможность строительства фермы на 6 тыс. голов. Для ГК это может стать первым активом на Дальнем Востоке. Параметры проекта не раскрываются.

Четыре региона Черноземья во время ПМЭФ-2026 подписали как минимум 56 соглашений. В трех десятках из них речь идет о реализации инвестпроектов с общим объемом вложений порядка 222,6 млрд руб. Лидерами по объему заявленных инвестиций третий год подряд стали Липецкая и Курская области.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова