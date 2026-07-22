До семи выросло число госпитализированных после удара БПЛА по дому в Ялте

Составлено ИИ-Ассистентъ

Атаки беспилотных летательных аппаратов на жилые дома и гражданские объекты фиксировались и в других регионах России. Так, в августе 2025 года после налета БПЛА в Адыгее пострадал один человек, были повреждены частные дома и производственный цех в поселке Яблоновском. В том же месяце в Саратове и Энгельсе обломки дронов повредили несколько частных домов и один многоэтажный дом, а также 38-этажный ЖК Volga Sky. В результате атаки четыре человека получили ранения.

В Ростовской области в августе 2025 года после атаки БПЛА были повреждены окна и балконы в десяти многоэтажных домах, а также легковые автомобили. Тогда 13 человек получили ранения, в том числе двое детей. Семерым пострадавшим оказали первую медицинскую помощь, шестеро были госпитализированы. В декабре 2025 года в Батайске из-за атаки беспилотников загорелись два частных дома, медицинская помощь понадобилась четырем местным жителям. В январе 2026 года в Ростове-на-Дону четыре человека, включая четырехлетнего ребенка, получили ранения после атаки БПЛА, повредившей промышленные и складские предприятия, а также многоквартирный дом.

Атаки БПЛА также происходили в Ульяновской области, где в октябре 2025 года была отражена атака; в Таганроге, где в мае 2026 года загорелся танкер, резервуар с топливом и административное здание, а также был атакован частный дом, где пострадали два человека; и в Севастополе, где в апреле 2026 года обломки БПЛА повредили отделение больницы, газовая труба и линии электропередач, один человек погиб и трое получили ранения.

В Тульской области в мае 2025 года беспилотник врезался в крышу многоквартирного дома, в результате чего пострадали два человека. Власти обещали выплатить денежные компенсации жителям пострадавших домов. В сентябре 2025 года в Форосе (Крым) пострадали 13 человек, трое погибли, среди раненых были российские и белорусские туристы. Повреждения получили санаторий и школа.