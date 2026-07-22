При ударе БПЛА по многоэтажному дому в Ялте выгорели семь квартир
После попадания БПЛА в многоэтажный жилой дом в Ялте прошлой ночью возник сильный пожар. Возгорание тушили несколько часов. Сгорели семь квартир. Об этом сообщила помощница главы Крыма Ольга Курлаева.
«Произошло частичное обрушение фасадной части. Подразделениями МЧС России эвакуировано 350 человек», — уточнила она.
Советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что пострадали 17 человек. Шестерых из них госпитализировали. Состояние троих пациентов оценивается как тяжелое.
Из-за ночной атаки ВСУ также были обесточены города-курорты Южного берега Крыма.
Атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на объекты в Крыму и Краснодарском крае происходят регулярно. В результате этих атак часто страдают жилые дома и инфраструктура. Например, в сентябре 2025 года в поселке Форос (Ялта) от ударов БПЛА пострадали санаторий и здание школы, тогда 12 человек были госпитализированы, четверо из них находились в тяжелом состоянии. Ущерб превысил 18,7 млн рублей. В некоторых случаях атаки БПЛА приводили к пожарам на электроподстанциях, как это было в октябре 2025 года, когда повреждения получили несколько объектов в Крыму, что привело к нарушению электроснабжения.
Помимо Крыма, объектами атак становятся населенные пункты Краснодарского края. В марте 2026 года две электроподстанции в Крымском и Абинском районах загорелись после падения обломков БПЛА, также были повреждены стекла в 14 квартирах в Абинске. В ноябре того же года два многоквартирных дома в Краснодаре получили повреждения, включая остекление и часть кровли. Были зафиксированы повреждения частных домов и насосных станций в ряде населенных пунктов края.
Эти инциденты подчеркивают общую картину возрастающей угрозы атак БПЛА на приграничные и прилегающие к зонам конфликта регионы России. Власти часто сообщают о сбитии беспилотников силами ПВО, но несмотря на это, последствия атак могут быть значительными, включая разрушения, пожары и пострадавших среди мирного населения. Так, в сентябре 2025 года над Черным морем и Крымом было сбито около 19 беспилотников, а в октябре того же года Минобороны сообщило об уничтожении более 30 БПЛА над Крымом.