При ударе БПЛА по многоэтажному дому в Ялте выгорели семь квартир

Составлено ИИ-Ассистентъ

Атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на объекты в Крыму и Краснодарском крае происходят регулярно. В результате этих атак часто страдают жилые дома и инфраструктура. Например, в сентябре 2025 года в поселке Форос (Ялта) от ударов БПЛА пострадали санаторий и здание школы, тогда 12 человек были госпитализированы, четверо из них находились в тяжелом состоянии. Ущерб превысил 18,7 млн рублей. В некоторых случаях атаки БПЛА приводили к пожарам на электроподстанциях, как это было в октябре 2025 года, когда повреждения получили несколько объектов в Крыму, что привело к нарушению электроснабжения.

Помимо Крыма, объектами атак становятся населенные пункты Краснодарского края. В марте 2026 года две электроподстанции в Крымском и Абинском районах загорелись после падения обломков БПЛА, также были повреждены стекла в 14 квартирах в Абинске. В ноябре того же года два многоквартирных дома в Краснодаре получили повреждения, включая остекление и часть кровли. Были зафиксированы повреждения частных домов и насосных станций в ряде населенных пунктов края.

Эти инциденты подчеркивают общую картину возрастающей угрозы атак БПЛА на приграничные и прилегающие к зонам конфликта регионы России. Власти часто сообщают о сбитии беспилотников силами ПВО, но несмотря на это, последствия атак могут быть значительными, включая разрушения, пожары и пострадавших среди мирного населения. Так, в сентябре 2025 года над Черным морем и Крымом было сбито около 19 беспилотников, а в октябре того же года Минобороны сообщило об уничтожении более 30 БПЛА над Крымом.