В Калужской области локализовали производство масел для «Пежо» и «Ситроен»

В технопарке, расположенном в Калужской области, началось производство моторных масел российского бренда Autorepar, преемника международной Eurorepar, основанной французскими автопроизводителями «Пежо» и «Ситроен» (автоконцерн Stellantis).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: United petrochemicals Фото: United petrochemicals

Выбор производственной площадки обусловлен высоким уровнем технологического оснащения и многолетней экспертизой United Petrochemicals (входит в Sintec Group) в разработке и выпуске оригинальных смазочных материалов, а также масштабным опытом сотрудничества с крупнейшими автопроизводителями. В рамках соглашения технопарк обеспечит «Пежо Ситроен Рус» полный производственный цикл — от разработки и тонкой адаптации рецептур до промышленного выпуска и многоступенчатого контроля качества готовой продукции.

На площадке планируется запустить производство трех флагманских продуктов Autorepar. Полностью синтетическое моторное масло «Оптимум 5W-30» предназначено для высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей. Продукт соответствует стандартам API SN и ACEA C2/C3, а также спецификациям PSA B71 2290 и MB 229.52/229.51/31. Для двигателей, не оснащенных сажевыми фильтрами (DPF), подойдет «Ресурс 5W-40». Масло сертифицировано по ACEA A3/B4 и обладает широким перечнем допусков, включая BMW LL-01, VW 502 00/505 00 и Renault RN0700/0710. Специально для современных гибридных силовых установок и автомобилей с системами «старт-стоп» по технологии Low SAPS разработан малозольный продукт «Эксперт OW-30». Вся линейка сертифицирована и выпускается в таре объемом 1 л и 4 л, а также в индустриальном формате — бочках по 205 л. Продукция обеспечена многоуровневой защитой от контрафакта.

«Выбор нашей площадки подтверждает статус UPEC как безусловного лидера контрактного производства оригинальных смазочных материалов и ключевого поставщика продукции для локализовавших сборку в России международных автоконцернов,— отметил директор по продажам United Petrochemicals Геннадий Задорожный.— Для нас стратегически важно дальнейшее расширение и развитие сотрудничества с ведущими международными брендами, и в данном ключе решение Autorepar выглядит логичным и закономерным. Это продолжение сложившейся практики совместной работы с ведущими европейскими и азиатскими OEM-производителями, которые опираются на высокое качество и многолетнюю экспертизу технопарка, из года в год доверяя нам выпуск своей продукции».

По словам директора по маркетингу и развитию бизнеса сервисного обслуживания и запчастям Autorepar Алексея Козлова, при запуске моторных масел в России компания опиралась на уже накопленную экспертизу и строгие международные стандарты, но при этом адаптировала продукт под реальные условия эксплуатации с учетом турбированных двигателей, сложных систем доочистки и российского климата. «Моторное масло Autorepar — это не просто новый продукт, а продолжение более чем 20-летней традиции качества, заложенной брендом Eurorepar. Мы уверены, что партнерство с United Petrochemicals позволит нам сохранить все ключевые параметры качества и предложить рынку масло, которое завоюет доверие российских клиентов»,— резюмировал Алексей Козлов.