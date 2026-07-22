В Кремле оценили сообщения о дефиците идей у ЕС для 21-го пакета санкций

В Кремле сомневаются, что у европейских властей закончились предложения по расширению антироссийского санкционного списка. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее издание Politico заявило, что в ЕС столкнулись с дефицитом идей для 21-го пакета санкций.

«Я не думаю, что можно говорить о достижении санкционного предела, его не существует, — сказал господин Песков. — Также не существует предела у безумия».

По его словам, до сих пор вводимые против РФ ограничения «косвенно били по Европе, европейским налогоплательщикам и европейскому бизнесу, нанося многомиллиардный ущерб». Сейчас в наборе остаются те санкции, которые «будут бить по интересам стран Евросоюза». А это, подчеркнул пресс-секретарь, «гораздо больнее». Кремль также считает санкции против России абсолютно незаконными, напомнил Дмитрий Песков.

Подробнее — в материале «Ъ» «Европа собирается с санкциями».