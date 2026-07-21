В Белгородской области за сутки при атаках ВСУ погибли девять человек, 77 ранены

За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 153 раза. Ударам подверглись 13 округов. Погибли девять человек, пострадали 77. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Со стороны Украины зафиксировано семь обстрелов с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии, а также два сброса взрывных устройств с дронов. Силы ПВО уничтожили 183 БПЛА.

В Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах погибли восемь мирных жителей, включая одного ребенка. Также вчера была установлена личность мужчины, погибшего 19 июля.

Ранения получили 77 человек в Белгороде, Белгородском, Грайворонском, Краснояружском, Прохоровском, Ракитянском и Шебекинском округах.

Наибольшее количество погибших и пострадавших зафиксировано в Шебекинском округе. В городе Шебекино при ударе беспилотника по пассажирскому автобусу погибли четыре женщины и 16-летний подросток. Ранения получили 27 человек, в том числе несовершеннолетний. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Еще шесть жителей муниципалитета пострадали от других атак БПЛА.

По словам господина Шуваева, прошедшие сутки стали «крайне тяжелыми, беспрецедентными по количеству погибших и пострадавших».

Сутками ранее в Белгородской области при атаках со стороны Украины получили ранения 14 человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Кабира Гасанова