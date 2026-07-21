После массированных ударов ВСУ госпитализирован 41 житель Белгородской области

За понедельник, 20 июня, в Белгородской области в результате атак ВСУ погибли девять человек. Ранения разной степени тяжести получили 78 жителей региона, в том числе один подросток. После оказания медпомощи 37 пострадавших продолжают лечение амбулаторно, а 41 пациент госпитализирован. Получивший ранения подросток проходит лечение в областной детской больнице. Об этом 21 июля рассказала первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области Людмила Крылова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Состояние девяти человек, находящихся на стационарном лечении, оценивается медиками как стабильно тяжелое, у остальных фиксируют среднюю степень тяжести.

«Все раненые получают необходимое лечение в полном объеме. Региональные специалисты регулярно проводят консультации с коллегами из федеральных медицинских центров, корректируя схемы лечения»,— подчеркнула госпожа Крылова.

По ее словам, медики сейчас готовят к транспортировке девять пациентов, состояние которых позволяет переместить их в федеральные медицинские центры для продолжения лечения.

ВСУ в понедельник нанесли мощные удары по территории Белгородской области. Местные власти назвали минувшие сутки беспрецедентными по числу погибших и пострадавших мирных жителей. Больше всего жизней унес удар по пассажирскому автобусу в городе Шебекино, где погибли четыре женщины и мальчик. В результате обстрелов и атак БПЛА повреждены десятки многоквартирных и частных домов, предприятия, коммерческие и социальные объекты, а также храм.

Подробнее о последствиях последних атак ВСУ в Белгородской области — в материале «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов