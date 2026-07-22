В Челябинске создадут организационный комитет к году «Культурной столицы»

Организационный комитет заработает в Челябинске для реализации мероприятий к году «Культурной столицы». В него вошли 29 человек. Распоряжение губернатора Челябинской области Алексея Текслера о создании комитета опубликовано на портале правовой информации.

Так, по согласованию участниками комитета станут знаковые лица из сферы культуры: художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман, исполняющий обязанности ректора Академия русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков, ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев, генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» Елена Гагарина, ректор Российского института театрального искусства Григорий Заславский.

Помимо них, в списке представители региональной и муниципальной власти: губернатор Алексей Текслер, заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев, министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин и прочие чиновники.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Челябинск получил звание «Культурная столица — 2027». Подробнее о том, как будет проходить подготовка к 2027 году — в материале «Искусство соответствовать».

Ольга Воробьева