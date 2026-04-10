Искусство соответствовать

В декабре прошлого года Челябинск получил звание «Культурная столица — 2027», победив в общенациональном конкурсе городов России. В народном голосовании город занял второе место, уступив Новосибирску. Теперь в Челябинске запланируют обширную программу культурных мероприятий. Подробнее о том, как будет проходить подготовка к 2027 году, рассказали представители региональной и муниципальной власти на пресс-конференции 10 апреля.



Театр оперы и балета им. Глинки

Общенациональный конкурс на звание «Культурной столицы» прошел в 2025 году в третий раз. В финал, помимо Челябинска, вышли Вологда, Калуга, Рязань, Сочи, Ставрополь, Ульяновск и Новосибирск. При выборе победителя жюри учитывали культурную активность каждого города и количество мероприятий.

Депутат Государственной думы РФ Николай Новичков, курирующий проект «Культурная столица», отметил особую активность Челябинска в борьбе за звание.

«Челябинск во время заявочной компании настолько поднял планку амбиций, что начал реализацию своего статуса, еще не будучи его обладателем. Город вжился в эту роль и желание победить. 15 декабря прошлого года Омск, ставший культурной столицей 2026-го, торжественно открывал свою программу. Они были рады всем. Откликнулся только Челябинск. Это серьезное подтверждение того, что для города звание не является очередной надписью в текущей истории. Для него это событие, которое меняет жизнь Южного Урала»,— поделился Николай Новичков.

В народном голосовании Челябинск занял второе место, набрав 272 тыс. голосов и уступив Новосибирску (412 тыс. голосов).

«Это не первый прецедент, когда статус „Культурной столицы“ получает не победитель народного голосования, а город, занявший второе место. В этом ничего страшного мы не видим. Но мы должны учитывать и экспертный подход. По совокупности показателей, причин и факторов заявка Челябинска была сильнее»,— поделился Николай Новичков.

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин рассказал, что план культурной программы делится на три блока.

«Первый блок — это федеральные мероприятия. Мы ведем переговоры и намерены провести премии „Золотая маска“, „ТЭФИ-Регион“ и фестиваль Исаака Дунаевского. Второй блок включает наши традиционные мероприятия и фестивали в сфере культуры. Третий большой пласт — молодежные, спортивные, урбанистические мероприятия (открытие скульптур, памятников). Выяснилось, что у многих предприятий есть свои культурные события, соревнования, состязания. Такие корпоративные мероприятия мы решили тоже внести в афишу. Безусловно, большое количество предпринимателей-промышленников будут партнерами наших основных мероприятий»,— рассказал Алексей Бетехтин.

Заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев рассказал о нескольких новых проектах. По его словам, планируется создать литературный сквер в Курчатовском районе и уже в текущем году запустить новый фестиваль духовных театров «Глаголь добро».

«Мы для себя скромно подсчитали, что если каждое культурное, образовательное или спортивное учреждение организует хотя бы по одному мероприятию в день, то мы достигнем планки в 35–37 тыс. мероприятий за 2027 год»,— отметил Сергей Авдеев.

В настоящий момент на ремонте находятся несколько культурных площадок Челябинска. Среди них — картинная галерея на набережной реки Миасс, кинотеатр им. Пушкина и театр «Манекен».

Министр культуры Алексей Бетехтин подчеркнул, что картинную галерею откроют до конца 2026 года.

«Она готова. Единственное, что сдерживает ее открытие, перенос входа в галерею с улицы Труда во двор, со стороны набережной. Сейчас там заканчивается реконструкция репетиционной базы ансамбля танца „Урал“. Кроме того, будет приведен в порядок двор. После этого картинная галерея сможет принимать гостей»,— отметил министр.

Сергей Авдеев добавил, что в 2027 году вероятнее всего киноцентр им. Пушкина и театр «Манекен» откроют свои двери для зрителей.

Ольга Воробьева